國會報告：美須準備好同時對戰中俄 加強核武

國會警告，美國並未做好面對中國和俄國兩個核子大國的威脅準備，建議應再提升核武力量。圖為俄國的洲際彈道飛彈。（美聯社）

隸屬於美國國會的戰略部署委員會（Strategic Posture Commission）12日發表報告呼籲，美國必須準備好與中俄同時作戰，建議美軍擴充傳統戰力、強化結盟，並加強推動核武現代化計畫。

促建第3個核艦造船廠

報告建議美國建立第三個能打造核動力潛艦的造船廠，增加美國的彈頭庫存，部署更多的哨兵洲際彈道飛彈與長程距外武器等，也需在亞洲和歐洲部署更多戰術核武。

美國自2010年展開核武現代化計畫，2017年檢討時預估，到2046年要耗費4000億美元；報告指出，這個30年計畫必須有充足的預算 ，才能達成更新核彈頭、發射系統和相關設施的目標。

2核武對手 威脅美安全

圖為中國的極音速彈道飛彈。（路透）

「美國將首次面對兩個勢均力敵的核武對手。」報告指出，至2035年為止，俄羅斯依然是全球最大的核武國家，隨著俄羅斯越來越依賴核武，加上中國快速發展核武，都對美國國家安全甚至美國本土構成威脅，戰火可能從本土延燒到太空和網路等領域。

報告指出，美國與盟友在亞洲的傳統軍力優勢正在消退，而歐亞戰場同時爆發衝突的可能性正在增加；雖然美國與中俄發生重大核子衝突的風險仍低，但與中俄發生傳統軍事衝突的風險增加，從而增加美國本土遭核武攻擊的可能性。

中似改核武國安戰略角色

有關台灣部分，報告分析，中方認為對台灣的不作為成本可能高於美中為台灣開戰的成本（哪怕是冒著核戰風險）；在與台灣發生衝突和追求更廣泛的國家目標之下，中國似乎已經決定改變核武在國安戰略中的角色。

美中因台灣和其他問題日益緊張，美俄為烏克蘭加劇摩擦，拜登 政府的策略是先打贏烏克蘭戰爭，同時嚇阻中方侵台；路透指出，最新報告顛覆了美國當前的戰略思維。

官員：美恐陷雙邊作戰

一名撰寫報告的資深官員以匿名方式告訴路透，擔心中俄會有某種程度的協調，讓美國陷入雙邊作戰（two-war construct）；但他並未透露，報告所根據的情報是否提到中俄兩國可能正進行核武合作。

報告對美國實力的評估也和拜登政府大相逕庭，白宮認為美國目前的核武力量足以嚇阻中俄兩國核武的合併威脅；報告分析，中俄在2027年至2035年對美國構成最尖銳風險，現在就有必要下決心應對。

戰略部署委員會主席克立敦（Madelyn Creedon）和副主席奇爾（Jon Kyl）在報告序言寫道：「我們當然知道預算的現實，但我們認為，我國必須做這方面的投資。」民主黨籍的克立敦曾任核武發展局副局長；奇爾是共和黨 籍退休參議員。

共和黨議員更積極呼應，聯邦眾議院軍事委員會主席羅傑斯（Mike Rogers）表示，這替美國戰略部署敲響警鐘，美國目前的核威懾力量不足以阻卻迫在眉睫的中俄威脅。

聯邦參議院軍事委員會首席議員維克（Roger Wicker）呼籲制定國防補充預算，為美軍提供核威懾所需要的資源。