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中國對以巴衝突平淡措辭 舒默稱向習近平表示失望

編譯陳韻涵／綜合9日電
參院多數黨領袖舒默(左)9日與中國國家主席習近平(右)會面，正逢以色列遭到哈瑪斯武裝組織突擊以色列，發動戰爭。(Getty Images)
參院多數黨領袖舒默(左)9日與中國國家主席習近平(右)會面，正逢以色列遭到哈瑪斯武裝組織突擊以色列，發動戰爭。(Getty Images)

參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)率領的跨黨派參院代表團周末抵達中國訪問，9日(北京時間，美東8日) 拜會中國國家主席習近平。舒默在會後表示，他就北京對以色列及巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」衝突的措辭平淡表示「失望」，中方外交部隨後重新修改聲明並加重語氣。

舒默9日當天早些時候對外交部長王毅表示，他對中國未能強烈譴責對以色列的襲擊並對以色列及其人民表示同情感到非常失望。舒默一行9日稍後獲得中國國家主席習近平接見。舒默在會見後的記者會上表示，他向習近平當面表達對中方聲明的失望。 

隨後，中國外交部發言人毛寧9日晚些時候表示，中國對「巴以衝突造成平民傷亡感到十分痛心。」毛寧說，「中方反對和譴責傷害平民的行為。中方反對擴大衝突、破壞地區穩定的行動。」這聲明的調子超越了中方外交部8日的最初聲明。

她還說，「解決巴以衝突循環往復的出路在於恢復和談，落實『兩國方案』，推動巴勒斯坦問題早日通過政治方式實現全面妥善解決，使各方合理關切得到保障。」

「美國之音」報導，舒默隨後回發表聲明回應說，「我向習主席提出了針對以色列的正在發生的暴行，以及國際社會需要與以色列人民共同打擊恐怖主義，並明確要求習主席和中國外長強化其聲明； 他們做到了。」

稍早外交部長王毅9日上午(北京時間，美東8日)在北京釣魚台國賓館迎接舒默一行人，舒默當時對王毅說，北京外交部就以巴暴力事件持續升級發表的聲明，讓他感到「非常失望」。舒默說：「在這艱難、動蕩的時期，(中國)外交部的聲明，並未表現出對以色列的同情或支持。」

舒默北京時間9日下午拜會習近平時，重申對中國外交部的聲明表示「失望」，並稱習近平允諾對以色列展現更多同情。舒默在結束拜會後，在美國駐北京大使館召開記者會，說明他與習近平的對話。

中國外交部原先呼籲各方「冷靜」並「立即停火」，雖「嚴正關切」以巴之間的暴力，但說中國是以巴的共同朋友，未明確譴責哈瑪斯發動攻擊，而是敦促以「兩國方案」解決暴力。

以色列駐中國大使館公使瓦克斯(Yuval Waks)8日(北京時間，美東7日)表示，以色列將中國視為朋友，期望看到中國對哈瑪斯的更強烈譴責，且現在不是呼籲「兩國方案」的時候。

美中關係緊張之際，舒默一行人高調訪問中國，這是美國議員自2019年以來首次訪中。

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