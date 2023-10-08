我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以巴衝突擴大 黎巴嫩襲擊以色列 以色列大砲強轟回敬

最夯半導體老闆黃仁勳 現身矽谷華美半導體年會

贖罪日啟戰端 哈瑪斯火箭突襲 以色列宣戰反擊 以巴數百人亡

編譯潘勛／綜合報導
巴勒斯坦「哈瑪斯」(Hamas)組織7日從陸海空三方向以色列發動大規模突襲，以國總理內唐亞胡立即宣戰，以國軍方8日晨稱，已摧毀加薩走廊兩處哈瑪斯的指揮管制室。圖為加薩地區的建築遭以軍轟炸後起火。(Getty Images)
巴勒斯坦「哈瑪斯」(Hamas)組織7日從陸海空三方向以色列發動大規模突襲，以國總理內唐亞胡立即宣戰，以國軍方8日晨稱，已摧毀加薩走廊兩處哈瑪斯的指揮管制室。圖為加薩地區的建築遭以軍轟炸後起火。(Getty Images)

哈瑪斯火箭襲擊 以色列300死

巴勒斯坦「哈瑪斯」(Hamas)組織7日向以色列發動多年以來最大突襲，由陸海空三方面進攻，造成至少300人死亡、1500多人受傷，並劫持多人為人質；以國總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)立即宣戰，矢言反擊，要夷平加薩，讓「敵人以前所未知的方式付出代價」，以國國防軍8日晨宣稱，已出手擊毀加薩走廊兩處哈瑪斯的指揮管制室。

哈瑪斯槍手潛進以色列綁架人質

路透(Reuters)報導，7日為猶太教贖罪日，哈瑪斯除發射數千枚火箭襲擊以色列境內，另派出人數不詳的槍手滲透進入以國境內，如入無人之境，當街綁架以國男女市民人車，形同綁架人質。

以國官員8日早晨向有線電視新聞網(CNN)表示，至少300名以人被殺；路透攝影記者親眼目睹多具屍體橫擱在南部斯德洛特(Sderot)市街頭。

哈瑪斯7日對以色列發動的突襲，造成至少300人身亡、1500人受傷。圖為以色列士...
哈瑪斯7日對以色列發動的突襲，造成至少300人身亡、1500人受傷。圖為以色列士兵救援一名受傷民眾。(Getty Images)

以戰機回擊加薩 230巴人喪生

以色列軍方表示，已派戰機空襲加薩還擊；目擊者表示，聽到巨大爆炸聲，多人死亡，傷者被送進醫；以軍並表示，海軍擊斃數十名試圖由海上滲透以境的巴人好戰分子。

哈瑪斯組織副首領阿魯里(Saleh al-Arouri)向半島電視台(Al Jazeera)表示，已有兩名以國高官等大批俘虜就被俘，人數足以要求以色列釋放所有囚禁中的巴人。哈瑪斯命名這次行動代號為「阿克薩大洪水」(al-Aqsa Flood)，用以展示「對阿克薩清真寺的褻瀆和定居者暴力行為增加的回應」。

以國媒體報導，軍方證實有人被擄到加薩，戰士陣亡；加薩市衛生官員表示，已有230名市民死於以國空襲，轟炸深入城市，大股黑煙盤旋直升空中，戰鬥持續入夜。

哈瑪斯表示，這次攻擊是回應以色列升高攻打西岸、耶路撒冷及以境監獄的巴勒斯坦人。

哈瑪斯軍方指揮官德伊夫(Mohammad Deif)表示，7日發動的最偉大戰役，是要終結地球上的最後占領行動，他由哈瑪斯的廣播媒體宣布作戰開始，並呼籲各地巴人加入戰鬥。

哈瑪斯7日突襲以色列，引來一些阿拉伯國家的歡呼。圖為伊拉克民眾在巴格達街頭焚燒以...
哈瑪斯7日突襲以色列，引來一些阿拉伯國家的歡呼。圖為伊拉克民眾在巴格達街頭焚燒以色列國旗。(Getty Images)

以色列遭遇20年來最沉重打擊

為數不詳的哈瑪斯槍手由加薩走廊滲透到以色列，發動進攻，也是大約20年前「巴人大起義」(Second Intifada)、以自殺炸彈攻擊以來，以國遭遇的最沉重打擊。

哈瑪斯組織聲稱握有數名以軍俘虜，在其Telegram帳號所拍畫面顯示，其戰士把以國士兵從坦克裡拖出來。

以色列南境以巴多處交戰

以國媒體報導，在國土南境有多股巴人戰士與安全部隊爆發槍戰；以國警方指出，南境還有21處交戰中。

以色列國防部長葛朗特表示，部隊正與敵人在各處交戰，並授權動員預備部隊。

在加薩附近的尼爾奧茲(Nir Oz)以人聚落，自稱多琳的以人婦女表示，民兵滲透進她家，試圖打開她藏身的炸彈掩體，「他們剛剛又來，快派人來協助」；多琳指出，多處房舍受損，自己的丈夫擋著房門不被打開，巴人民兵開槍，槍聲不絕。

哈瑪斯 以色列 加薩

上一則

舒默訪中 指控中企助長美芬太尼濫用 是否見習近平仍未知

延伸閱讀

「他們試圖闖進家」哈瑪斯逐戶擄人 以色列民眾躲防空洞

「他們試圖闖進家」哈瑪斯逐戶擄人 以色列民眾躲防空洞
「以色列版珍珠港事件」 以國數十億防禦系統為何失效？

「以色列版珍珠港事件」 以國數十億防禦系統為何失效？
影片瘋傳…哈瑪斯突襲以色列音樂祭 光天化日擄走女學生

影片瘋傳…哈瑪斯突襲以色列音樂祭 光天化日擄走女學生
以巴衝突爆發：哈瑪斯與以色列交戰中 加薩陷入戰火

以巴衝突爆發：哈瑪斯與以色列交戰中 加薩陷入戰火

熱門新聞

虎媽蔡美兒演講談家長育兒之道。(Getty Images)

虎媽病後反思 悔當年對女兒發飆 「我不改變，她討厭我一輩子」

2023-10-03 02:26
眾院議長麥卡錫遭遇重大挫敗，議長位置可能今日不保。（Getty Images）

216：210 麥卡錫成史上首位被罷免下台議長

2023-10-03 16:47
美國國會眾議院10月2日通過罷黜案，麥卡錫成為有史以來首位「被下台」議長，而掌握麥卡錫去留關鍵的民主黨人，最終選擇見死不救。（美聯社）

民主黨為何見死不救麥卡錫？最後一根稻草是這原因

2023-10-03 21:19
眾議院於美東時間3日下午投票，以216票對210票通過罷免共和黨籍議長麥卡錫。(新華社)

這些人聯手 將麥卡錫拉下眾院議長寶座

2023-10-03 18:46
美國海關與邊境保護局(U.S. Customs and Border Protection，CBP)查緝中國籍無證客人數大增，某些學者憂心可能帶來國家安全威脅。(美聯社)

奉政府命令踏上偷渡之旅？ 學者憂中國無證客威脅國安

2023-10-04 10:49
趕在政府周日凌晨關門的最後倒數時刻，眾院30日通過了一項為期45天短期支出決議案。(Getty Images)

峰迴路轉 眾院通過短期支出法案 政府可望不關門

2023-09-30 15:16

超人氣

更多 >
布碌崙班森賀華裔學童在校被毆 動手家庭涉登門報復

布碌崙班森賀華裔學童在校被毆 動手家庭涉登門報復
為何以色列「無人預見」哈瑪斯突襲？官員回答震驚記者

為何以色列「無人預見」哈瑪斯突襲？官員回答震驚記者
「以色列版珍珠港事件」 以國數十億防禦系統為何失效？

「以色列版珍珠港事件」 以國數十億防禦系統為何失效？
趙麗穎秀自拍照 網友心疼她的排骨胸

趙麗穎秀自拍照 網友心疼她的排骨胸
哈瑪斯海陸空同步突襲 紐時：對以色列心理衝擊堪比911

哈瑪斯海陸空同步突襲 紐時：對以色列心理衝擊堪比911