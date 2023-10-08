贖罪日啟戰端 哈瑪斯火箭突襲 以色列宣戰反擊 以巴數百人亡

巴勒斯坦「哈瑪斯」(Hamas)組織7日從陸海空三方向以色列發動大規模突襲，以國總理內唐亞胡立即宣戰，以國軍方8日晨稱，已摧毀加薩走廊兩處哈瑪斯的指揮管制室。圖為加薩地區的建築遭以軍轟炸後起火。(Getty Images)

哈瑪斯 火箭襲擊 以色列 300死

巴勒斯坦「哈瑪斯」(Hamas)組織7日向以色列發動多年以來最大突襲，由陸海空三方面進攻，造成至少300人死亡、1500多人受傷，並劫持多人為人質；以國總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)立即宣戰，矢言反擊，要夷平加薩 ，讓「敵人以前所未知的方式付出代價」，以國國防軍8日晨宣稱，已出手擊毀加薩走廊兩處哈瑪斯的指揮管制室。

哈瑪斯槍手潛進以色列綁架人質

路透(Reuters)報導，7日為猶太教贖罪日，哈瑪斯除發射數千枚火箭襲擊以色列境內，另派出人數不詳的槍手滲透進入以國境內，如入無人之境，當街綁架以國男女市民人車，形同綁架人質。

以國官員8日早晨向有線電視新聞網(CNN)表示，至少300名以人被殺；路透攝影記者親眼目睹多具屍體橫擱在南部斯德洛特(Sderot)市街頭。

哈瑪斯7日對以色列發動的突襲，造成至少300人身亡、1500人受傷。圖為以色列士兵救援一名受傷民眾。(Getty Images)

以戰機回擊加薩 230巴人喪生

以色列軍方表示，已派戰機空襲加薩還擊；目擊者表示，聽到巨大爆炸聲，多人死亡，傷者被送進醫；以軍並表示，海軍擊斃數十名試圖由海上滲透以境的巴人好戰分子。

哈瑪斯組織副首領阿魯里(Saleh al-Arouri)向半島電視台(Al Jazeera)表示，已有兩名以國高官等大批俘虜就被俘，人數足以要求以色列釋放所有囚禁中的巴人。哈瑪斯命名這次行動代號為「阿克薩大洪水」(al-Aqsa Flood)，用以展示「對阿克薩清真寺的褻瀆和定居者暴力行為增加的回應」。

以國媒體報導，軍方證實有人被擄到加薩，戰士陣亡；加薩市衛生官員表示，已有230名市民死於以國空襲，轟炸深入城市，大股黑煙盤旋直升空中，戰鬥持續入夜。

哈瑪斯表示，這次攻擊是回應以色列升高攻打西岸、耶路撒冷及以境監獄的巴勒斯坦人。

哈瑪斯軍方指揮官德伊夫(Mohammad Deif)表示，7日發動的最偉大戰役，是要終結地球上的最後占領行動，他由哈瑪斯的廣播媒體宣布作戰開始，並呼籲各地巴人加入戰鬥。

哈瑪斯7日突襲以色列，引來一些阿拉伯國家的歡呼。圖為伊拉克民眾在巴格達街頭焚燒以色列國旗。(Getty Images)

以色列遭遇20年來最沉重打擊

為數不詳的哈瑪斯槍手由加薩走廊滲透到以色列，發動進攻，也是大約20年前「巴人大起義」(Second Intifada)、以自殺炸彈攻擊以來，以國遭遇的最沉重打擊。

哈瑪斯組織聲稱握有數名以軍俘虜，在其Telegram帳號所拍畫面顯示，其戰士把以國士兵從坦克裡拖出來。

以色列南境以巴多處交戰

以國媒體報導，在國土南境有多股巴人戰士與安全部隊爆發槍戰；以國警方指出，南境還有21處交戰中。

以色列國防部長葛朗特表示，部隊正與敵人在各處交戰，並授權動員預備部隊。

在加薩附近的尼爾奧茲(Nir Oz)以人聚落，自稱多琳的以人婦女表示，民兵滲透進她家，試圖打開她藏身的炸彈掩體，「他們剛剛又來，快派人來協助」；多琳指出，多處房舍受損，自己的丈夫擋著房門不被打開，巴人民兵開槍，槍聲不絕。