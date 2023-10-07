議長選舉後辭眾議員？麥卡錫否認：我要選連任

媒體6日廣泛報導指眾院前議長麥卡錫可能在選出新議長後，隨即辭去議員，不等到任期屆滿；但麥卡錫稍晚否認此說。（路透）

麥卡錫 (Kevin McCarthy)被從國會眾院 議長一職罷免後，6日傳出他將辭去眾議員之職，但麥卡錫當天即駁斥有關報導說「我不會辭職」，並且說會在2024年競選連任。

早前，美國有線新聞網(CNN)引述消息人士，指麥卡錫計畫在任期結束前辭去國會眾議員，但會在眾院選出議長之後，也不會涉入議長選舉。

國會山莊報(The Hill)報導，麥卡錫6日澄清有關他要辭職的報導，他在國會山莊向記者明確說，「我不會辭職，我還有很多工作要做」。在談到2024年選舉時，他說「我們(共和黨 )會保留多數議席，我會協助在這裡的人，預料我們(的席位)會進一步擴大。」

他的任期是到2025年1月，當記者問及是否計畫明年競逐連任，他說「是的」。

除CNN之外，全國廣播公司(NBC)新聞頻道也引述兩名知情人士說，麥卡錫正考慮辭職。他一位盟友及另一位知情人士表示，麥卡錫「正在探索他的選擇，但尚未做出決定」。

在麥卡錫否認辭職之前，一位沒與麥卡錫直接交談過，但與其核心圈子有聯繫的人士透露「他仍在猶豫不決」。

這位人士認為，麥卡錫正從多方面考慮，由於他希望幫助大多數共和黨人保住席位，要做到這點就要從相關角度做決定。

眾院議長在任期結束前離開國會有先例；2015年9月，時任議長的俄亥俄州共和黨籍眾議員貝納 (John Boehner)雖遭罷免不成，但宣布辭職並離開國會。

58歲的麥卡錫來自加州，2007年起一直當選國會眾議員，2009年起擔任眾議院共和黨領導職務。

眾院共和黨人定於10日舉行議長候選人論壇，翌日內部選舉後再交給眾院正式投票，目前主要是眾院司法委員會主席喬登(Jim Jordan)與眾院多數黨領袖史卡利斯(Steve Scalise)之爭，麥卡錫已表明不會介入。