眾議長之爭 喬登獲川普力挺 喊可團結共和黨

飽受官司纏身的前總統川普（右二）動見觀瞻，是否參選眾院議長態度更是模稜兩可，6日公開替共和黨盟友喬登（左）背書，算是情勢明朗，也將自己的政治影響力發揮到極致。（美聯社）

眾院 議長選舉變化目不暇給，前總統川普 6日出面支持共和黨 眾議員喬登(Jim Jordan，俄亥俄州)；喬登表示，本來從沒想過要出任議長，但得到川普支持後，相信自己可以團結共和黨，目前他與路易斯安納州出身的史卡利斯(Steve Scalise)開始拉票，共和黨努力幕後整合後再交全院表決，盼不讓年初15輪投票才選出議長的內訌重演。

美聯社報導，眾議員奈爾斯(Troy Nehls，德州)5日晚表示，前議長麥卡錫被罷免之後，若共和黨人無法妥協而選出繼任人選，川普本對自己出任「臨時」議長採開放態度，但目前已決定支持喬登。

川普6日凌晨上自己社媒Truth Social盛讚喬登能成為「偉大」的眾院議長，自己全力、全面支持他。

奈爾斯原本鼓勵川普來選議長，川普5日告訴福斯新聞網他願意短暫擔任議長；但川普及幕僚仔細盤算後，川普表態支持喬登，奈爾斯認為，「國會應傾聽本黨領袖」。

對手史卡利斯 動向未明朗

已經表態參選議長的共和黨眾議員喬登（左）和史卡利斯（右），已開始在同僚間拉票。共和黨團預計11日黨內投票。（美聯社）

川普支持喬登之後，擔任眾院多數黨領袖的史卡利斯是否被迫退選，目前尚不明朗。喬登及史卡利斯都在極力爭取218票支持通過當選門檻；共和黨在眾院只有221席的微弱多數，必須極右及溫和兩派都支持，議長候選人才能保證過關。

奈爾斯表示，假如當前候選人都無法取得足夠支持而勝選，他會再度求助川普，「本黨分裂，國家分裂，我不知誰能取得那218票」。

喬登在國會也最支持川普

喬登在國會是最力挺川普的人之一，一直帶頭偵辦起訴川普的檢察官。川普2021年國會山莊暴亂案之前，一直與一群共和黨人聯手，想扭轉自己2020年敗選，喬登名列其中。

每日郵報(Daily Mail)報導，史卡利斯這些年來也與川普密切共事；除兩人之外，共和黨研究委員會(Republican Study Committee)主席赫恩(Kevin Hern，奧克拉荷馬州)也會宣布參選。

史卡利斯接受福斯新聞網(Fox News)訪問時也強調，共和黨必須團結，「本黨內部有問題，且不會因選出新議長而消失；真正的問題在如何讓事態回歸正軌」。

11日祕密投票推舉人選

眾院共和黨團預計11日祕密投票推舉人選，若能順利產生，再提交全院票選。

川普1月曾出力讓麥卡錫在15輪投票後當選議長，但他一直要共和黨彈劾拜登總統，拒絕麥卡錫與民主黨磋商達成的協議。川普9月表示，假如共和黨未能取得政府大減開支，他要求極右派支持政府關門；川普在社媒上貼文說，共和黨「債限一事輸大了，什麼都沒取得，居然還擔心會因 (預算未過關而致政府)關門而挨罵」，川普表示，「錯了，政府關門會被罵的是總統，也就是詐欺得位的拜登」。