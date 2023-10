2003年諾貝爾 和平獎得主6日揭曉,挪威諾貝爾委員會主席賴斯-安德森(Berit Reiss-Andersen)宣布頒給伊朗 人權活動家穆罕默迪(Narges Mohammadi),以表彰她「反對伊朗對女性的壓迫,以及她為促進所有人的人權與自由而奮鬥」。

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2023 #NobelPeacePrize to Narges Mohammadi for her fight against the oppression of women in Iran and her fight to promote human rights and freedom for all.#NobelPrize pic.twitter.com/2fyzoYkHyf