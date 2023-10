2023年諾貝爾 文學獎得主5日出爐,瑞典 學院宣布將桂冠頒給挪威作家佛斯(Jon Fosse),獎勵「他的創新戲劇跟散文,為不可言說之事(unsayable)發出聲音」。

BREAKING NEWS

The 2023 #NobelPrize in Literature is awarded to the Norwegian author Jon Fosse “for his innovative plays and prose which give voice to the unsayable.” pic.twitter.com/dhJgGUawMl