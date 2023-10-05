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罷免麥卡錫僅花1小時 共和黨「極端化」其實經過13年演變

記者胡玉立／綜合報導
眾議長麥卡錫遭到同黨同志提案罷免成功，震驚政壇。專家分析共和黨極端化的走向是自茶黨一路走到川普的演變。圖為2015年保守派政治行動會議上一名茶黨支持者在台下揮舞旗幟。（路透）
眾議長麥卡錫遭到同黨同志提案罷免成功，震驚政壇。專家分析共和黨極端化的走向是自茶黨一路走到川普的演變。圖為2015年保守派政治行動會議上一名茶黨支持者在台下揮舞旗幟。（路透）

眾院3日只花了大約一個小時就表決罷免了共和黨眾議長麥卡錫(Kevin McCarthy)，但華爾街日報4日分析指出，這其實只是共和黨保守派議員及選民自2010年茶黨風暴後，13年來不斷反抗的最新一舉，如此反叛思維已先後讓貝納(John Boehner)、萊恩(Paul Ryan)和麥卡錫三位共和黨眾議長下台；隨之而來的問題是：真有人能在國會領導共和黨嗎？

茶黨運動(tea party movement)旨在對聯邦政府及其開支習慣實行新問責制；強硬的保守派相信，當他們在華府無法控制所有權力槓桿時，他們可以要求大幅削減開支。

2010年的茶黨叛亂，趁著選民對金融危機後政府紓困和時任總統歐巴馬推行歐記健保計畫的憤怒，揭竿而起；它讓共和黨獲得眾院多數席位，讓麥卡錫打入權力圈；也暗示了民粹主義衝動和放棄政治規範的渴望；正是這樣的衝動與渴望，後來催生出川普入主白宮。

眾議長麥卡錫遭到同黨同志提案罷免成功，震驚政壇。專家分析共和黨極端化的走向是自茶...
眾議長麥卡錫遭到同黨同志提案罷免成功，震驚政壇。專家分析共和黨極端化的走向是自茶黨一路走到川普MAGA時代的演變。（美聯社）

3日，同樣的衝動與渴望讓少數共和黨人脫離大多數共和黨同僚的認可，引用特殊措施，在美國史上首次成功罷免國會眾院議長。

曾在前眾議長海斯特(Dennis Hastert)擔任通訊工作的前共和黨國會助理邦尚(Ron Bonjean)說：「民粹主義大大助長了這些成員的膽量，他們眼看著川普拋棄政府護欄，枉顧一切，毫無章法地製造混亂。」

2015年，眾議長貝納與歐巴馬政府達成提高國家借貸限額、通過聯邦預算的協議，法案在民主黨占優勢的眾院通過，激怒了最保守議員，貝納在保守派壓力下請辭下台。三年後的2018年，跡象顯示，基於對川普總統任期的強烈反彈，共和黨人可能失去對眾院的控制權；正值48歲壯年的萊恩在期中選舉前宣布不再尋求連任，結束20年眾院生涯。

當年，貝納曾一再敦促他的共和黨同僚看清，當民主黨控制白宮及控制參院時，他們的權力受限；這與麥卡錫今年面臨的情況相同。

如今，被罷免的麥卡錫已表明不會再競選議長；華爾街日報指出，3日的表決為麥卡錫的議長職涯畫下句點，也讓人重新憶起和麥卡錫有過相同處境的其他議長相同的結局。

共和黨 麥卡錫 眾院

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