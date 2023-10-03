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被極右派眾議員提罷免 麥卡錫：放馬過來

記者顏伶如／綜合報導
極右派共和黨佛州聯邦眾議員蓋茨終於出手，2日正式提案罷免眾院議長麥卡錫(見圖)的動議。(Getty Images)
極右派共和黨佛州聯邦眾議員蓋茨終於出手，2日正式提案罷免眾院議長麥卡錫(見圖)的動議。(Getty Images)

極右派共和黨佛州聯邦眾議員蓋茨(Matt Gaetz)2日正式提案罷免眾院麥卡錫(Kevin McCarthy)的議長職位。如果罷免提案表決時通過多數門檻，麥卡錫將成為美國史上第一位遭到罷黜的眾院議長。

共和黨佛州聯邦眾議員蓋茨。(Getty Images)
共和黨佛州聯邦眾議員蓋茨。(Getty Images)

麥卡錫趕在9月30日期限當天的倒數時刻，提出沒有附加條款的持續撥款決議案(clean continuing resolution)，在眾院、參院靠著民主黨力挺迅速表決通過，解除聯邦政府關門危機。但麥卡錫如此操作，卻讓自己面臨出任議長以來的潛在危機：遭到共和黨同僚發動罷免。

長期與麥卡錫不和的蓋茨1日接受訪時便說，一定會提出罷黜議長動議(motion to vacate)。

根據眾院議事規則，罷黜議長動議提出後，兩個立法工作日內必須交付表決。但以目前情勢看來，動議可能先面臨封殺或延後的表決考驗。

麥卡錫2日上午對媒體說，獲得眾院共和黨團高度支持，有信心迎接罷免挑戰。他也在社群網站發文：「放馬過來。」

今年1月，麥卡錫爭取議長大位時，與不斷杯葛的20名極右派同僚交換條件。華盛頓郵報分析，相隔九個月不到，麥卡錫如今若要保住議長寶座，就得仰賴民主黨幫忙，如此一來民主黨便占了上風。共和黨在眾院只有五席領先的些微多數，罷免議長動議進入表決時，共和黨眾議員每多一人投票贊成罷免，麥卡錫就要請一名民主黨眾議員投反對票才能抵消。

民主黨眾議員在表決時也可選擇棄權，只登記「出席」(present)。至於具體因應對策為何，民主黨眾議員目前大多保持沉默。紐約州聯邦眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)周末期間則說，絕對會投票贊成罷免議長。

報導指出，許多民主黨眾議員想進一步了解麥卡錫願意做出哪些讓步，是否願意讓眾院少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)握有更多談判權力。

一名民主黨眾議員周末期間受訪時說，民主黨出手相救之前，要先搞清楚能獲得哪些交換條件，「我們不能只是因為身為好好先生，就去幫忙投票」。

麥卡錫 民主黨 眾議員

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