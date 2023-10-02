諾貝爾醫學獎得主今年曾訪台 國衛院長曝「她」委屈秘辛：研究遭減薪

在頒獎晚宴上曾與卡里科聊天的國衛院長司徒惠康表示，「她真的非常謙和的人」。（聯合報系資料照／記者曾原信 攝影）

諾貝爾獎 2日揭曉醫學 獎得主，由匈牙利裔美籍女科學家卡塔林·卡里科（Katalin Kariko）和美國科學家德魯·魏斯曼（Drew Weissman）因致力開發「mRNA（信使核糖核酸）」技術，使mRNA新冠疫苗 得以問世，挽救許多人的性命而共同獲獎。兩人也於今年在台領取台灣唐獎「生技醫藥獎」。在頒獎晚宴上曾與卡里科聊天的國衛院長司徒惠康表示，「她真的非常謙和的人」。

司徒惠康說，從技術層面來看，卡里科與魏斯曼都是很關鍵的人物，兩人對於mRNA技術都十分堅持，尤其是卡里科在化學、生化堅持了10多年研究，而魏斯曼也是很聰明的人，並在運用方面有其潛力，兩人在美國賓夕法尼亞大學的結合是很棒的一件事。

卡里科與魏斯曼兩人，一個多月前都到台灣領取唐獎，司徒惠康在頒獎晚宴上與卡里科聊天時，卡里科談到在賓夕法尼亞大學研究的情形，並談到被賓大減薪的事情。

司徒惠康說，美國大學教授、副教授、助理教授等研究人員須申請研究經費，才可能進行研究工作，早年mRNA技術還不好掌握，算是很脆弱的東西，也是偏冷門領域，沒有人可以看的這麼遠，並發現運用的特別潛力，而提出的研究計畫又要有可行性，這在早期來說真的很困難，尤其卡里科是東歐來的學者，美國大學很難支持她，當她談到這裡多帶有一些委屈。

司徒惠康說，新冠疫情加速mRNA技術發展，並研發出mRNA新冠疫苗目前已有上百億人次接種過新冠疫苗，已證實在人體的安全性及效果，這是可行的，並發現在施打mRNA時，注射附近的淋巴結有很強的反應，因此開始目前癌症疫苗、藥物已成主流開發趨勢，這是擋不住的，往後更可以往代謝疾病、罕病等領域發展。