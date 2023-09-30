趕在10月償債前 拜登政府全免80.4萬人學貸

高齡82歲的恩斯特羅姆(Karin Engstrom)一直以為得用餘生來還清聯邦學生貸款 。但在聯邦政府10月恢復償債程序之前，她上網查看自己的欠款時，赫然發現她連本帶息總計逾17萬5000元債務已被全數免除。根據拜登 政府批准的一次性調整方案，像恩斯特羅姆這樣被整筆免除學債的借款人，總計有80萬4000人，減免金額總計390億元。

美聯社報導，符合拜登政府免除學貸一次性調整資格者，都是選擇以收入為導向的20或25年期還款計畫，但因逾期或部分還款，從未獲得抵免待遇或紓困救濟。教育部 為糾正貸款機構錯誤，追溯調整相關帳戶並免除其貸款；目前已有95%合格者被告知債務已塗銷。

恩斯特羅姆說，看到剩餘債務被一筆勾銷，她一時無法相信；但後來她查到8月28日聯邦學生援助辦公室寄來的一封信，總算確定自己並未眼花。

該信寫道：「你的學生貸款已被免除。恭喜！拜登-賀錦麗政府已透過Edfinancial Services全額免除下列聯邦學貸。」信中列出恩斯特羅姆兩筆原始聯邦貸款金額：3萬零67.45元和4萬5729.97元外，連同相當欠款總額兩倍多的利息在內，全都被免除了。

恩斯特羅姆直到最近還在擔任代課老師和助教，此前她曾是專業攝影師。談到學債，她說：「這是負擔，我沒法去想它，它就是一直在那裡。想不到可以解除這麼大一筆債，我一直以為要等我死了，才能一筆勾銷。」

白宮表示，採取20或25年期收入驅動還款計畫，持教育部直接貸款或聯邦家庭教育貸款，包括持有Parent PLUS貸款的借款者，符合免債資格。教育部將在今年底前，依還款計數陸續聯繫符合資格借款人，在該部發電郵約30天後，免除其債務；例如，若借款人8月收到信件，其貸款餘額在9月應會歸零。