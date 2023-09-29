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台灣首艘自製潛艦「海鯤」亮相 海試無時間表

記者洪哲政、謝守真／綜合報導
台灣首艘自製潛艦「海鯤軍艦」亮相，蔡英文總統主持命名、擲瓶儀式。（記者林伯東／攝影）
台灣首艘自製潛艦「海鯤軍艦」亮相，蔡英文總統主持命名、擲瓶儀式。（記者林伯東／攝影）

首艘台灣自製的潛艦原型艦28日亮相，台灣的台船公司在高雄海昌廠區舉行命名暨下水典禮，蔡英文總統主持新艦「海鯤軍艦」命名、擲瓶等儀式。她表示，2025年，這艘海鯤潛艦加上海軍現役的兩艘劍龍級潛艦，台灣將會有三艘具備完整作戰能力的潛艦，盼朝野繼續支持後續潛艦建造。

潛艦國造召集人黃曙光表示，如果明年五月前可以完成海鯤艦泊港測試(HAT,Harbor Acceptance Trial)，就有機會進行海試，但他否認五月交艦，強調「原型艦測試沒有時間表」。被問到是否支持以特別預算案來興建後續艦？黃說，「現在不要管後面的艦」。

黃曙光表示，希望2025年海鯤級原型艦完成戰備，包括兩艘劍龍級潛艦，能有三艘執行作戰任務，2027年能再有一艘自製潛艦，共有四艘潛艦執行戰備，不僅可保護周邊海域航線安全，也能協助美日等國鞏固第一島鏈。但黃曙光表示，兩艘新艦的戰力是為了作戰，但他未曾說過2025年要建造三艘新艦。

台灣首艘自製潛艦「海鯤」。（ 製表／聯合報政治中心）
台灣首艘自製潛艦「海鯤」。（ 製表／聯合報政治中心）

海鯤艦已建造四年，28日儀式開始首次對外曝光，可從艦艏目視全艦縱深，艦艏雖以海軍軍旗覆蓋魚雷管，但現場播放建造影片出現六具魚雷發射管。

此外，艦艏上方用來被動偵測敵艦魚雷來襲的「高頻被動截收聲納」，現役劍龍級潛艦是四支，但比較小，各負責90度方位，海鯤艦則整合為一支，造型較大；艦身側面下方有長型藍白紅旗布遮蔽，但突起處仍看得出巨大方陣，為舷側被動測距聲納；艦艉Ｘ型尾舵、紅布包覆的車葉則開放目視。

蔡英文總統表示，原型艦命名和下水典禮後，會繼續完成原型艦的裝備安裝、測試及海試，潛艦國造是守護台灣海疆重要的戰力，已踏出重要一步，盼朝野都能繼續不分黨派支持後續潛艦的建造，支持台灣國防產業，讓台灣更有能力守護自己，產業發展更有全球競爭力。

台船董事長鄭文隆說，海鯤艦採Ｘ舵設計，是全新的設計，性能絕對優於現役潛艦（海龍級）。典禮後團隊將接續進行各項系統的泊港測試及海上測試，海上測試完成後，便可以交給海軍進行後續的戰鬥系統測評及建軍準備。

中國國防部表示，台灣自主建造的潛水艇，不過是螳螂當車。中國外交部說，民進黨當局揮霍台灣老百姓血汗錢買武器，只會破壞台海和平穩定。

蔡英文 預算 國防部

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