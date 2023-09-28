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眾院調查：杭特曾收2中國人電匯 受款地址是拜登家

記者顏伶如／綜合報導
眾院監督問責委員會已發出六張傳票，要求銀行提供杭特‧拜登生意夥伴的帳戶紀錄。(路透)
眾院監督問責委員會已發出六張傳票，要求銀行提供杭特‧拜登生意夥伴的帳戶紀錄。(路透)

根據眾院監督委員會對銀行發布傳票取得紀錄，兩名中國籍人士2019年電匯給拜登次子杭特‧拜登(Hunter Biden)，受款地址寫的都是拜登總統德拉瓦州威明頓(Wilmington)住家。

有線電視新聞網(CNN)報導，消息人士透露，眾院監督委員會25日低調對銀行發傳票索取杭特‧拜登紀錄，這是委員會第一次針對杭特‧拜登銀行紀錄出手。

眾院監督委員會共和黨籍主席柯默(James Comer)說，傳票內容「非常具體」，兩筆匯款紀錄是委員會掌握的首批證據，紀錄證實杭特‧拜登個人直接收款，而非透過空殼公司。柯默26日對媒體說，款項直接匯給杭特‧拜登，受款地址寫著拜登住家。

截至目前為止，眾院監督委員會已發出六張傳票，要求銀行提供杭特‧拜登生意夥伴的帳戶紀錄。消息人士說，委員會接下來還會針對杭特‧拜登及拜登總統弟弟詹姆士‧拜登(James Biden)的個人及事業帳戶資料對銀行發出更多傳票。

CNN先前報導，杭特‧拜登曾以拜登威明頓住家做為駕照上的登記地址，2019年拜登家人為杭特‧拜登毒品成癮問題舉行家庭干預(family intervention)，地點就在拜登威明頓住家。

柯默對CNN指出，眾院監督委員會正設法釐清杭特‧拜登收到匯款的期間，是否確實住在拜登的威明頓住所。

眾院監督委員會取得匯款紀錄顯示，杭特‧拜登2019年7月26日收到匯款人王新(Wang Xin，音譯)1萬元匯款，同年8月2日收到李祥生(Jonathan Li)與譚林(Tan Ling)的25萬元匯款，兩筆紀錄受款地址都是拜登威明頓住家。

杭特‧拜登辯護律師羅威爾(Abbe Lowell)說，事實將證明眾院共和黨人指控事證薄弱。羅威爾指出，杭特‧拜登2017年投資李祥生擔任執行長的渤海華美股權投資基金管理公司(Bohai Harvest Rosemont Partners)，2019年匯款紀錄是杭特‧拜登以股權借款，當時杭特‧拜登使用的永久地址就是威明頓。

杭特‧拜登 眾院 傳票

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