TikTok非獨立營運？ 中國母公司高管紛調美引憂慮

圖為TikTok在加州卡爾佛市的辦公室。(Getty Images)

「華爾街 日報」報導，TikTok 過去三年一直在努力說服美國國會議員，TikTok在美國營運可以獨立於中國母公司字節跳動(ByteDance)之外，但字節跳動今年初以來已調任多名高階主管赴美，TikTok員工稱這凸顯出母公司的影響力。

據報導，今年初以來，已有多名高層管理人員從字節跳動調任至TikTok，擔任TikTok創收業務的一些高層職位，其中一些高管是從字節跳動北京 總部調到美國。

報導說，這些來自字節跳動的高管負責TikTok廣告業務、人力資源、貨幣化、業務營銷以及廣告和電商計畫相關產品。有些高管甚至從北京帶來了團隊。

了解相關討論的現任和前任TikTok員工指稱，這些動作引發美國部分TikTok員工關切，他們在內部向TikTok高層管理人員表達不滿。

這些TikTok員工表示，他們擔心這些人事任命顯示，字節跳動在TikTok營運中發揮的影響力，遠大於TikTok公開披露的。

知情人士透露，今年早些時候，一名TikTok員工曾向共和黨籍德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)的工作人員報告公司高層人事變動情況，希望該共和黨議員能調查。TikTok在德州設有辦公室。

克魯茲的發言人對此不予置評。TikTok發言人則指稱，該公司沒有淡化與字節跳動的關係，在一個大型全球性組織中，員工在職業生涯中為不同產品或在多個地點工作的情況並不罕見。

TikTok持續面臨美國有關部門審查。這些部門擔心，中國政府可能向TikTok施壓，要求提供用戶數據或利用TikTok進行宣傳，但TikTok一再否認。

關於TikTok與中國政府的關係，TikTok執行長周受資今年3月曾赴國會作證。「華爾街日報」報導，部分TikTok員工在看了周受資的作證後，曾經向管理層抱怨。

這些員工指出，他們覺得周受資在國會的發言，並未如實陳述TikTok與字節跳動的關係。

TikTok在中國以外設立地區總部，包括在加州卡爾佛市，並與甲骨文公司(Oracle)建立了名為「德克薩斯項目」(Project Texas)的合作關係，把用戶數據存儲在美國並監控該應用的算法。德克薩斯項目向議員們宣稱的部分內容是，這種安排可讓TikTok的業務獨立於字節跳動。