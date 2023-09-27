親赴底特律搶勞工票 拜登前腳走、川普後腳到

拜登總統26日到密西根州與罷工的汽車工人站在一起，爭取藍領階級的選票。(Getty Images)

拜登 總統26日親赴底特律市，聲援聯合汽車工會(UAW)的罷工 成員，成為美國史上首位與罷工民眾同一陣線對抗三大汽車製造商的現任美國總統；27日，前總統川普 也會抵達關鍵搖擺州密西根，試圖化解產業工人的焦慮。

華盛頓郵報報導，拜登與川普先後到訪底特律，凸顯兩大陣營極力拉攏明年大選關鍵搖擺州的工人階級選民；這不僅只是競選活動，也凸顯拜登及川普兩人選舉戰略的明顯差異。

拜登應工會領袖邀請，川普則是不顧幕僚要他保持距離的警告前去拚場。

拜登向來自詡為「支持工會」的總統，卻未能擄獲工會基層的支持；川普自稱為「支持工人」的領袖，卻時常與工會領袖起衝突，並在總統任內實施有損工人利益的政策。

拜登才離開密西根州汽車工人罷工現場，川普接著後腳就來，顯示藍領選票兩人都不敢忽視。 (Getty Images)

此次，拜登與工會成員站在同一陣線，川普則在非工會商店發表演說。

總統史學者布林克利(Douglas Brinkley)表示，「UAW罷工是大型政治劇碼，剛好碰上我們迎接總統大選年。明年選戰將聚焦罷工區域所在的密西根州、俄亥俄州和威斯康辛州。」

拜登與川普都要經過所屬政黨初選推派才會正式成為該黨候選人，但拜登-川普再次對決的情勢明顯，而兩人長期以來都自稱為勞工階級的盟友，並在2020年選戰時主打類似策略。

此次UAW罷工對拜登而言風險較高，包括罷工若未能盡速落幕，可能進一步拖累經濟，但對於自詡為勞工階級戰士，且其政治生涯由支持工會定義的拜登而言，他幾乎別無選擇。

布林克利說，「這讓拜登即使作為總統，也無法擔任磋商角色，而是直接歸入UAW陣營；大多數總統可能會由勞工部長代勞，或透過行政觀點釋出廣泛訊息，拜登一旦與UAW完全同步，就會陷入困境。」

過去也有總統支持工會，但布林克利及其他史學家想不到哪位總統曾與罷工成員一同遊行；白宮官員則表示，就他們所知，拜登是第一人。

小羅斯福(Franklin D. Roosevelt)總統時代的勞工部長珀金斯(Frances Perkins)曾與罷工者共事，羅斯福(Theodore Roosevelt Jr.)總統1902年把工會和產業領袖叫到白宮調停，結束煤礦工人發起的罷工，留名青史。

曾撰寫羅斯福等多位總統傳記的總統史學者桃莉絲‧基恩斯‧古德溫(Doris Kearns Goodwin)表示，「這是美國總統首次如此利用白宮，那是一場空前的大型會議，許多人會想『別淌渾水，若失敗了，帳會算在你頭上』。」

羅斯福那場會議起初沒有成果，但在會議內容公開後，輿論憐憫工會成員，業主妥協，罷工結束。