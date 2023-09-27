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憂法西斯主義再起…綠黨納德支持拜登連任

記者顏伶如／綜合報導
第三勢力代表人物納德，為避免瓜分民主黨票源使川普再起，已表態支持拜登。（路透）
第三勢力代表人物納德，為避免瓜分民主黨票源使川普再起，已表態支持拜登。（路透）

華盛頓郵報26日報導，2000年曾代表綠黨(Green Party)參加總統大選，被認為瓜分了民主黨選票，導致候選人高爾(Al Gore)敗選的美國政壇第三勢力指標人物納德(Ralph Nader)，擔心法西斯主義將在2024年大選勝出，決定挺身協助拜登總統連任。

納德長期與民主黨疏遠，2000年參選搶了民主黨票源，導致共和黨籍的布希(George W. Bush)入主白宮；納德當年在佛羅里達州獲得9萬7000票，被認為是民主黨痛失佛州的關鍵因素。華盛頓郵報報導，對於這段23年前的往事，89歲的納德說，當時拜登在參院表示「納德到國會附近絕對不會受歡迎」的批評言論迄今仍歷歷在目。

報導指出，納德以往被問到對民主、共和兩黨的看法時，經常以電影「愛麗絲夢遊仙境」(Alice's Adventures in Wonderland)「哼哈二將雙胞胎」(Tweedledum and Tweedledee)角色為比喻，但現在對拜登連任卻有了不同看法。

納德說：「我們只能指望拜登了。」他表示，兩強壟斷的政黨態勢下，如果其中一方慘敗，另一方則全面稱霸。

納德接受華郵電話專訪時說，法西斯主義與獨裁政治不同，「我寧可接受獨裁政治」。

他表示，共和黨結構就是法西斯主義，民主黨奉行的則是獨裁政治，「但獨裁政治還是留下空間，沒有打壓選票，沒有打壓言論自由」。

對於綠黨角逐2024年總統大選，納德表示不以為然，但對可能代表綠黨參選的維權學者魏斯特(Cornel West)予以高度評價。

納德表示，並不會發表替拜登背書的正式聲明，基本上仍支持第三政黨的精神理念。他說：「拜登現在比過去都來得好，但對大型企業與華爾街還是很糟糕。」

拜登 民主黨 共和黨

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