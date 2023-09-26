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遏制全球氣溫上升 國際施壓美中必須合作

編譯廖振堯／綜合25日電
國際能源總署呼籲美中盡快對話，否則11月在杜拜舉行的氣候峰會COP28不會有結果。圖為今年7月美國氣候特使柯瑞訪問北京，與中共外事辦主任王毅見面。（歐新社）
國際能源總署呼籲美中盡快對話，否則11月在杜拜舉行的氣候峰會COP28不會有結果。圖為今年7月美國氣候特使柯瑞訪問北京，與中共外事辦主任王毅見面。（歐新社）

聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議(COP28)預定11月29日起在杜拜舉行，今年將評估各國實現2015年巴黎協定目標的進展如何，以及是否需要採取更強力的措施來落實。各界認為，美中合作將是帶領國際社會遏制全球氣溫上升的關鍵，然而兩大國的緊張關係恐怕將阻撓談判進行。

華盛頓郵報(Washington Post)報導，上周的聯合國大會有數百名氣候方面的外交官出席，當中許多人擔心地緣政治摩擦、融資不足等問題危及COP28會議。本月發布的評估草案發現，各國政府遠遠偏離目標，追趕進度的時間也迅速縮短。國際能源總署(IEA)署長畢羅(Fatih Birol)等人本周表示，美國和中國身為兩大排放國，只有合作才能取得成功。

中國是全球最大的二氧化碳排放國，每年排放約127億噸，是美國的兩倍多；但由於美國工業化較早，對碳排放總量肩負更大責任。美中之間的協議曾幫助促成重大氣候協議，如2015年的巴黎協定、兩年前在COP26上宣布將加速清潔能源的合作。

然而近來無論是貿易、科技、人權到烏俄戰爭等議題，兩國嫌隙漸深，也破壞了氣候談判。美國氣候特使柯瑞(John Kerry)7月訪問中國時，國家主席習近平並沒有會見他；甚至在柯瑞訪問期間，習近平發表演說稱「達到這一目標(減碳排)的路徑和方式、節奏和力度則應該而且必須由我們自己作主，絕不受他人左右」。

畢羅引用IEA「世界能源展望」報告指出，化石燃料總需求將在這個十年達到頂峰，目前進展無法將排放量減少到限制氣溫升高幅度在攝氏1.5度內，也就是巴黎協定的目標，而COP28上美中必須聚焦清潔能源轉型。「如果沒有國際合作會需要幾十年的時間，且成本也會更高。而國際合作的中樞在於美中是否合作。」

曾任國際可再生能源署(IRENA)署長、現任本屆COP28執行長的安明(Adnan Amin)也說COP28需要超越美中關係，他上周已在紐約會見美國官員，並計畫本周訪問中國，促成兩國達成協議。

國際能源總署呼籲美中盡快對話，否則11月在杜拜舉行的氣候峰會COP28不會有結果...
國際能源總署呼籲美中盡快對話，否則11月在杜拜舉行的氣候峰會COP28不會有結果。圖為今年7月美國氣候特使柯瑞（左）訪問北京，與中國總理李強（中）會面。（歐新社）

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