梅南德茲和川普一樣被訴 共和黨難再批司法部雙標
紐約時報報導，國會眾院司法委員會20日還在輪番砲轟司法部長加蘭德(Merrick Garland)，說他專挑前總統川普起訴，指斥司法部有「雙重標準」，但才過48小時，司法部就起訴聯邦參院最有權勢的民主黨人之一的外交委員會主席梅南德茲(Bob Menendez)，如此讓共和黨的指控，顯得力道不那麼強。
梅南德茲被控收賄索賄，司法部拿出一堆證據，包括堆放在他屋內的現金、金條。
司法部強勢追查梅南德茲，讓揚言司法不公，專挑右派領袖卻袒護左派犯法者、川普是被害人，這種種說法顯得蒼白無力。
選舉政治與執法交纏，已是常態，一名欲在2024年競選連任的民主黨高層被起訴，必有政治及法律迴響。這次起訴由位於曼哈頓的聯邦檢方所提，設在華府的司法部參與程度有限，對陷於被政治圍攻的司法部來說，顯然是及時雨。
司法部前發言人柯利(Anthony Coley)表示，有些人不當地暗示司法部在加蘭德領導下，變成政治工具；梅南德茲案可以叫他們住嘴，司法部依事實辦案，不受政黨政治、政治偏好或財富等所影響，一切只講事實及法律。
維吉尼亞州共和黨籍前眾議員芭芭拉‧康斯達克(Barbara Comstock)在X社媒(前推特)表示，司法部最近的起訴顯示，部門的運作恰如其分，事實到哪辦到哪，先是川普、杭特‧拜登(Hunter Biden)，現在是梅南德茲。
但最新的起訴案也可以用相反方式來解讀，投合共和黨的說法，即川普2016年競選總統時強而有力地說，華府是大沼澤，充斥腐敗的民主黨。共和黨對梅南德茲被起訴，一開始默不作聲，但接下來共和黨全國代表大會、眾院共和黨人就擁上社群媒體，想把梅南德茲與拜登總統、杭特的醜聞掛鉤起來。
按民主黨參院內規，梅南德茲應立即停止外交委員會主席職權，這樣做就算能為民主黨取得一點喘息空間，卻並未減弱拜登總統及參院多數黨領袖舒默的長期挑戰，兩人可能面臨壓力，要求不肯屈服的梅南德茲辭去參議員職位。
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