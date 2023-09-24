梅南德茲和川普一樣被訴 共和黨難再批司法部雙標

紐約時報報導，國會眾院司法委員會20日還在輪番砲轟司法部 長加蘭德(Merrick Garland)，說他專挑前總統川普起訴，指斥司法部有「雙重標準」，但才過48小時，司法部就起訴聯邦參院最有權勢的民主黨 人之一的外交委員會主席梅南德茲(Bob Menendez)，如此讓共和黨 的指控，顯得力道不那麼強。

梅南德茲被控收賄索賄，司法部拿出一堆證據，包括堆放在他屋內的現金、金條。

司法部強勢追查梅南德茲，讓揚言司法不公，專挑右派領袖卻袒護左派犯法者、川普是被害人，這種種說法顯得蒼白無力。

選舉政治與執法交纏，已是常態，一名欲在2024年競選連任的民主黨高層被起訴，必有政治及法律迴響。這次起訴由位於曼哈頓的聯邦檢方所提，設在華府的司法部參與程度有限，對陷於被政治圍攻的司法部來說，顯然是及時雨。

司法部前發言人柯利(Anthony Coley)表示，有些人不當地暗示司法部在加蘭德領導下，變成政治工具；梅南德茲案可以叫他們住嘴，司法部依事實辦案，不受政黨政治、政治偏好或財富等所影響，一切只講事實及法律。

維吉尼亞州共和黨籍前眾議員芭芭拉‧康斯達克(Barbara Comstock)在X社媒(前推特)表示，司法部最近的起訴顯示，部門的運作恰如其分，事實到哪辦到哪，先是川普、杭特‧拜登(Hunter Biden)，現在是梅南德茲。

但最新的起訴案也可以用相反方式來解讀，投合共和黨的說法，即川普2016年競選總統時強而有力地說，華府是大沼澤，充斥腐敗的民主黨。共和黨對梅南德茲被起訴，一開始默不作聲，但接下來共和黨全國代表大會、眾院共和黨人就擁上社群媒體，想把梅南德茲與拜登總統、杭特的醜聞掛鉤起來。

按民主黨參院內規，梅南德茲應立即停止外交委員會主席職權，這樣做就算能為民主黨取得一點喘息空間，卻並未減弱拜登總統及參院多數黨領袖舒默的長期挑戰，兩人可能面臨壓力，要求不肯屈服的梅南德茲辭去參議員職位。