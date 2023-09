參議員梅南德茲涉貪遭起訴 住家搜出金條、現金

參議員梅南德茲(右)和太太娜汀‧梅南德茲(左)遭到收賄起訴,檢察官行賄價值超過百萬美元,包括金條、豪車、現金等。(美聯社)

辭參院 外委會主席 拒辭參議員

民主黨聯邦參議員梅南德茲(Robert Menendez,新澤西州 )22日遭大陪審團起訴,罪名為收受金條、豪車、現金等賄賂,在國內外替生意人、埃及政府取得好處,擔任中間人的其妻娜汀(Nadine Menendez)、行賄的三名商人也遭起訴;梅南德茲已暫辭參院外交委員會主席一職;同為民主黨的新澤西州長墨菲(Philip Murphy)已呼籲梅南德茲立即辭去參議員職務,但遭梅南德茲拒絕。

大陪審團決定起訴參議員梅南德茲,檢察官威廉斯指梅南德茲長期收受賄賂,包括金條、豪車、現金等。(Getty Images)

其妻及行賄3商人都被起訴

紐約時報報導,梅南德茲遭控三條聯邦罪名;起訴書中描繪他與其他被告用晚餐、以簡訊及加密電話地謀畫犯罪,罪行大多是增加美國給埃及獨裁政權的援助、替新澤西州商人開脫官司。

埃裔商人稱梅南德茲是自己人

檢方搜出的賄賂現金,裝在信封裡並藏於夾克口袋,檢方並在信封採得行賄者的指紋和DNA。(Getty Images)

被起訴的另有美籍埃及裔商人哈納(Wael Hana),他與埃及軍方及情報界關係密切;哈納給一名埃及將領的簡訊中稱梅南德茲為「自己人」。

美聯社報導,梅南德茲已被迫辭去參院外交委員會主席一職,話雖如此,他表示不會辭去參議員。起訴書公布後幾個小時,同為民主黨的墨菲州長便要求梅南德茲立刻辭職,認為起訴罪名太嚴重,會妨礙梅南德茲行使參議員職能。另要求他辭職的還有同州選出的聯邦眾議員金安迪(Andy Kim)、謝里爾(Mikie Sherrill)等人,但梅南德茲拒絕辭職,稱「我哪裡也不會去。」(I am not going anywhere)。

檢方在梅南德茲家中搜出的兩塊金條,每塊一公斤。梅南德茲還曾上網詢問一公斤黃金值多少錢。(歐新社)

梅南德茲夫婦收受商人賄賂的賓士敞篷車。(歐新社)

69歲的梅南德茲八年內遭起訴兩次,目前他發表措詞強硬的聲明,駁斥檢方,聲稱「一旦全部事實呈現」,官司就能迎刃而解。

貪腐犯行包括援外及關說

起訴書表示,梅南德茲的貪腐犯行,不光涉及援外,還用自己參議員地位影響另兩位新澤西生意人遭刑事偵辦情事,其中一人為梅南德茲的長期募款人。

起訴書指出,梅南德茲向拜登總統推薦賽林傑(Philip Sellinger)出任新澤西州聯邦檢察官,因為他相信自己能左右賽林傑;起訴書描述,賽林傑最後出任該職務,但沒對梅南德茲屈服。

同被起訴的三名商人除哈納,還有新澤西房地產開發商戴比斯(Fred Daibes)、經營卡車運輸及保險的烏希貝(Jose Uribe)。起訴書稱梅南德茲夫婦共謀用其參議員職位遂行勒索,強迫他人給其財物。

起訴書中描寫,娜汀一度向哈納誇口,她的所作所為可以讓他「比埃及總統更有權力」。

起訴書指出,梅南德茲夫婦收取的有現金、金條、他人代為給付房貸、賓士敞篷車;2021年梅南德茲由埃及返國後,還上網查「一公斤黃金值多少錢」。

參議員2案被起訴 美史首例

「參院史實辦公室」(Senate Historical Office)指出,梅南德茲顯然成為國家史上,第一位因兩件不相干案件而被起訴的現任參議員;他曾被控向聯邦官員施壓,想擺平佛州眼科醫師的官司,該醫師出手豪闊,送很多禮物及競選捐款給他,但官司最後不了了之。