參議員梅南德茲涉貪遭起訴 住家搜出金條、現金

參議員梅南德茲（右）和太太娜汀‧梅南德茲（左）遭到收賄起訴，檢察官行賄價值超過百萬美元，包括金條、豪車、現金等。（美聯社）

辭參院 外委會主席 拒辭參議員

民主黨聯邦參議員梅南德茲(Robert Menendez，新澤西州 )22日遭大陪審團起訴，罪名為收受金條、豪車、現金等賄賂，在國內外替生意人、埃及政府取得好處，擔任中間人的其妻娜汀(Nadine Menendez)、行賄的三名商人也遭起訴；梅南德茲已暫辭參院外交委員會主席一職；同為民主黨的新澤西州長墨菲(Philip Murphy)已呼籲梅南德茲立即辭去參議員職務，但遭梅南德茲拒絕。

大陪審團決定起訴參議員梅南德茲，檢察官威廉斯指梅南德茲長期收受賄賂，包括金條、豪車、現金等。（Getty Images）

其妻及行賄3商人都被起訴

紐約時報報導，梅南德茲遭控三條聯邦罪名；起訴書中描繪他與其他被告用晚餐、以簡訊及加密電話地謀畫犯罪，罪行大多是增加美國給埃及獨裁政權的援助、替新澤西州商人開脫官司。

埃裔商人稱梅南德茲是自己人

檢方搜出的賄賂現金，裝在信封裡並藏於夾克口袋，檢方並在信封採得行賄者的指紋和DNA。（Getty Images)

被起訴的另有美籍埃及裔商人哈納(Wael Hana)，他與埃及軍方及情報界關係密切；哈納給一名埃及將領的簡訊中稱梅南德茲為「自己人」。

美聯社報導，梅南德茲已被迫辭去參院外交委員會主席一職，話雖如此，他表示不會辭去參議員。起訴書公布後幾個小時，同為民主黨的墨菲州長便要求梅南德茲立刻辭職，認為起訴罪名太嚴重，會妨礙梅南德茲行使參議員職能。另要求他辭職的還有同州選出的聯邦眾議員金安迪(Andy Kim)、謝里爾(Mikie Sherrill)等人，但梅南德茲拒絕辭職，稱「我哪裡也不會去。」(I am not going anywhere)。

檢方在梅南德茲家中搜出的兩塊金條，每塊一公斤。梅南德茲還曾上網詢問一公斤黃金值多少錢。（歐新社）

梅南德茲夫婦收受商人賄賂的賓士敞篷車。(歐新社)

69歲的梅南德茲八年內遭起訴兩次，目前他發表措詞強硬的聲明，駁斥檢方，聲稱「一旦全部事實呈現」，官司就能迎刃而解。

貪腐犯行包括援外及關說

起訴書表示，梅南德茲的貪腐犯行，不光涉及援外，還用自己參議員地位影響另兩位新澤西生意人遭刑事偵辦情事，其中一人為梅南德茲的長期募款人。

起訴書指出，梅南德茲向拜登總統推薦賽林傑(Philip Sellinger)出任新澤西州聯邦檢察官，因為他相信自己能左右賽林傑；起訴書描述，賽林傑最後出任該職務，但沒對梅南德茲屈服。

同被起訴的三名商人除哈納，還有新澤西房地產開發商戴比斯(Fred Daibes)、經營卡車運輸及保險的烏希貝(Jose Uribe)。起訴書稱梅南德茲夫婦共謀用其參議員職位遂行勒索，強迫他人給其財物。

起訴書中描寫，娜汀一度向哈納誇口，她的所作所為可以讓他「比埃及總統更有權力」。

起訴書指出，梅南德茲夫婦收取的有現金、金條、他人代為給付房貸、賓士敞篷車；2021年梅南德茲由埃及返國後，還上網查「一公斤黃金值多少錢」。

參議員2案被起訴 美史首例

「參院史實辦公室」(Senate Historical Office)指出，梅南德茲顯然成為國家史上，第一位因兩件不相干案件而被起訴的現任參議員；他曾被控向聯邦官員施壓，想擺平佛州眼科醫師的官司，該醫師出手豪闊，送很多禮物及競選捐款給他，但官司最後不了了之。