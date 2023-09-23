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參議員涉貪遭訴／梅南德茲曾上網搜「1公斤黃金值多少錢」

編譯潘勛／綜合22日電
參議員梅南德茲夫婦遭到受賄起訴，檢察官指賄款及賄物價值超過百萬美元，包括金塊、豪車、現金等。（路透）
參議員梅南德茲夫婦遭到受賄起訴，檢察官指賄款及賄物價值超過百萬美元，包括金塊、豪車、現金等。（路透）

民主黨聯邦參議員梅南德茲(Bob Menendez)涉嫌收賄，連同其妻於22日遭聯邦大陪審團起訴，檢方搜索其住家時起出價值逾10萬元的金條，另有48萬多的現金大多塞在信封藏進衣物；據稱檢方另取得行賄者的DNA

檢方起出金條、現金信封 採集到行賄者DNA

檢方掌握的證據也指出，梅南德茲從埃及回來後曾上網搜尋「一公斤黃金值多少錢」，還刪除簡訊證據，並要妻子「不要傳簡訊或寫電郵」。

Politico政治網站22日報導，聯邦紐約南區檢察官威廉斯(Damian Williams)在記者會上出示金條（標示一公斤重）、部分現金的照片，可能大為影響梅南德茲的政治前途。

梅南德茲(右)21日還以參院外交委員會主席身分見來訪的烏克蘭總統澤倫斯基（中），...
梅南德茲(右)21日還以參院外交委員會主席身分見來訪的烏克蘭總統澤倫斯基（中），22日即因涉收賄案辭去主席。（歐新社）

梅南德茲的律師並未立即置評，但參議員本人倒是發表聲明，指「幕後多股勢力」想叫他噤口，「挖我的政治墳墓」。

檢方起訴書暗示，梅南德茲很難洗刷自己。很多裝錢的信封上有據控行賄梅南德茲、其司機者的DNA或指紋。另外，就在梅南德茲2021年秋天由埃及行程返國，還曾上網搜索一公斤黃金值多少錢。

起訴書指控梅南德茲用自己參議員的權力、影響力來保護、牟利行賄的生意人，讓埃及政府取得好處。

梅南德茲2020年與娜汀(Nadine Menendez)結婚。新澤西生意人給梅南德茲的「大禮」，很多是透過娜汀。

新澤西生意人賄賂梅妻 幫她買賓士車、還房貸

2018年，娜汀出車禍後無車可用，其中一名生意人2019年4月介入，幫她買一輛賓士C-300敞篷車，一度發簡訊給同夥，索取1萬5000元現金。檢方指控，買車的錢是想讓新澤西檢方對一名面臨刑案的同夥「別那麼嚴」。檢方稱梅南德茲對買車一事知情，曾「建議並施壓」檢方高層，想讓生意人的同夥及另一人取得有利的結果。

州檢方雖認為梅南德茲的介入「不妥」，但該案被告最後沒被判入獄。2019年，娜汀的房貸公司威脅要拍賣她的房子，其中一名生意人介入，給她幾萬元幫她還房貸。娜汀曾數次抱怨賄款沒依承諾很快送來。

梅南德茲表示，檢方的越權很明顯，不實地呈現他辦公室的正常運作，除此之外還攻擊他妻子娜汀與朋友的長期交情，那些朋友，在自己與妻子結識前便已結交。娜汀的辯護律師則表示，她否認有任何罪行，會在法庭大力駁斥檢方所提罪名。

2018年1月，司法部撤銷對梅南德茲的一項貪腐指控，讓他卸下重擔，得以準備競選連任，最後勝選；但幾個月後，便開始出現這次起訴描述的犯行。據稱埃及要求美國出售軍武、提供融資，再加其他事件，而致這次檢方起訴梅南德茲夫婦。

新澤西 參議員 DNA

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