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英外交官獲贈中國茶器 傳摔破赫見「竊聽器」

編譯中心／綜合19日電

北京間諜與干預活動近日成英國大、小報熱門話題，現在更傳出中方在餽贈英國駐中外交人員的茶具中暗藏竊聽器，可謂「茶壺裡的間諜風暴」。

「太陽報」(The Sun)援引知情人士說法報導，一名前英國駐中國大使館官員在離任返英前，獲中方贈送道別禮：茶具一組。這名官員十分喜愛這組茶具，返英後，每當在家享用中式料理，就會拿出這組茶具使用。

知情人士說，某一天，在清洗過程中，茶具不慎掉落地上摔破。前駐中官員開始撿拾碎片，突然發現茶具內竟藏有錄音設備。

「太陽報」指出，錄音設備據信未監聽到任何秘密或敏感資訊，但事件顯示中方為竊取秘密，無所不用其極。

英國「泰晤士報」（The Times）9日另報導，兩名英國籍男性因涉嫌為北京從事「間諜」活動，今年3月遭逮捕，目前獲警方保釋至10月初。

其中一名3月遭逮捕的嫌疑人曾任國會研究員、議員幕僚。由於他在國會、政府單位、智庫、倡議團體的人脈廣泛，相關報導無異於給英國政壇投下震撼彈，頓時「共諜疑雲」四起。

不過，這名前國會研究員和另一名嫌疑人目前皆尚未被起訴，絕大多數英國媒體也考量新聞倫理，未跟進「泰晤士報」指名道姓，包括「太陽報」。

英國國會情報暨安全委員會7月發布「中國報告」，提及中國透過秘密及公開手段謀取資訊，且中國的情報體系「幾乎可以確定是全球最龐大」。

在9月14日就報告提交的正式回應，英國政府指出，中國快速發展的網路、監控、資料蒐集和分析能力，以及龐大的情報和反情報資源，確實對英國構成嚴峻挑戰。

間諜 北京 大使館

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