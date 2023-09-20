WSJ：中國前外長秦剛 因在美外遇生子下台

秦剛（左）去年12月返國接任外交部長，但7月即被摘去外長職務。圖為今年3月習近平在全國人大會議上走過秦剛面前。（美聯社）

華爾街 日報19日引述知情人士報導，中國高層官員被告知，中國共產黨內部調查發現，前外交部長秦剛 在2021年7月至今年1月擔任中國駐美大使期間，發生時間長達整個任期的婚外情，婚外情對象並在美國產下一嬰，導致他被解除外長職務接受調查；而目前仍未結束的調查重點在婚外情等行為是否損及中國國家安全。

「生活作風問題」被解職

報導指出，知情人士說，秦剛今年7月被解職的正式原因是「生活作風問題」(lifestyle issues)，這是中共 內部對不當性行為的常見委婉說法。

即使先前傳聞甚多，但中國官方至今未對外說明或證實撤換秦剛的原因，華爾街日報19日的報導內容，是目前為止最為具體的一次。

7月被拔去外交部長職位的秦剛，官方始終未說明原因。據最新報導，中共高級官員在8月已聽取簡報，秦剛是因為在擔任駐美大使期間發生婚外情並生下一子而遭罷黜。（美聯社）

報導引知情人士指稱，包括部長級和省級領導在內的中國高級官員，8月聽取了中共調查秦剛的簡報；相關調查仍在秦剛的配合下繼續進行。目前調查重點放在他的婚外情事件或其他行為是否可能損害中國國家安全。獲悉秦剛調查情況的黨內高層官員，並未同時獲知與秦剛發生婚外情的這名女子身分，以及孩子的名字。

「不當性行為」引發失勢

報導同時指出，在中國的不透明體制中，不當性行為經常用作抹黑被認為不忠於中共領導人的下台官員的工具。根據知情人士說法，就秦剛的狀況而言，中共內部調查披露的婚外情之所以引發他的失勢，部分原因出在秦剛與婚外情對象的孩子在美國出生，可能會損及他跟美方打交道時代表中方利益的能力。

現年57歲的秦剛曾被視為是中國領導人習近平得力助手，但中國官方7月在沒有任何解釋的情況下，拔掉他甫上任七個月的外交部長頭銜；秦剛就此在公眾視野裡消失。在他被正式公告免去「兼任的外交部部長職務」前，外交部曾一度表示他是因健康原因沒有公開露面。

秦剛仍名列國務委員

中國國務院仍將秦剛列為五名國務委員之一。秦剛下台之際，中國領導層正試圖在中國面臨美國及其盟國日益激烈的競爭之際，消除任何安全漏洞。內部人士指稱，中共高層的審查主要集中在與外國人打交道的官員，以及負責確保武裝部隊作戰能力的中國軍隊高層。

除了秦剛之外，現年65歲的中國國防部長李尚福8月底在北京出席中非和平安全論壇全體會議後，也已逾三周未公開露面。華爾街日報15日報導，李尚福已被當局帶走接受審問。此外，控制國家戰略飛彈的中國人民解放軍火箭軍司令李玉超和政委徐忠波，7月31日雙雙被解職，但當局並未公開說明原因。

政治分析家稱，外交和軍事高層官員的劇烈動盪，已對習近平致力維護的中國式治理，造成打擊；值此同時，中國經濟也正面臨自1970年代末對世界開放以來，未曾見過的信任危機。