俄朝軍事合作引緊張…尹錫悅與美、日商討：若發動核攻擊會使北韓政權終結

南韓總統尹錫悅（左）9日在印度G20峰會的晚宴上，與美國總統拜登（右）談話。（歐新社）

北韓 領導人金正恩上周起到訪俄國 ，外界關切俄朝深化合作將影響俄烏戰局、強化北韓軍武能力。對此，南韓總統尹錫悅向美聯社表示，國際社會將更緊密團結應對俄朝的軍事合作，他也將於本周的聯合國 大會與其他世界領袖商討此議題。

據報導，尹錫悅的辦公室指出，他20日將於紐約舉行的年度聯合國大會上，表達對俄朝動向的見解。尹辦公室並表示，正同美國、日本和其他夥伴討論相關對策。

金正恩訪俄除了會晤總統普亭，亦參訪俄國數處重要軍事和科技設施。專家猜測，北韓可能提供俄國因烏克蘭戰事而逐漸枯竭的彈藥，以換取經濟和科技協助，讓劍指南韓和美國的北韓武器系統得以現代化。

美聯社引述分析指出，俄國轉移先進軍武科技可能協助北韓取得間諜衛星、核動力潛艇和威力更強的飛彈。有鑑俄朝合作激起鄰國南韓國安緊張，尹錫悅表示，北韓、俄國的軍事合作為非法，違反聯合國安理會決議和其他國際制裁。

北韓發展中的核武庫存為地區緊張一大來源，平壤曾公然威脅在與對手的潛在衝突中使用核武，去年起也實施多次飛彈測試。為此，尹錫悅和美國總統拜登4月同意要擴大聯合軍演，增加美國「戰略資產」暫時部屬，並啟動雙邊核諮商小組。

尹錫悅表示，美韓重申倘若北韓發動核攻擊，將藉由迅速、強硬回應使北韓政權「終結」；美韓對北韓的嚇阻未來將發展為聯合系統，兩國共同會商、決策、行動，也將提升嚇阻和應對一切北韓核子、飛彈威脅的能力。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點