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南部邊境無證客爆滿 巡邏隊開始街頭釋放

編譯廖振堯／綜合16日電
美國和墨西哥之間的西南邊境口岸由於無證客人數爆滿，邊境巡邏隊開始在街頭釋放。圖為被拘捕的無證客領取食物。(路透)
美國和墨西哥之間的西南邊境口岸由於無證客人數爆滿，邊境巡邏隊開始在街頭釋放。圖為被拘捕的無證客領取食物。(路透)

依美國法典第42卷(Title 42)發布的遣返無證移民令結束、新的庇護限制開始後，5月試圖穿越南部邊境進入美國的無證客數量下降，但最近幾周又不斷上升，邊境巡邏隊(U.S. Border Patrol)人員已開始釋放無證客進入街頭。

全國廣播公司(NBC)報導，一名邊境巡邏隊官員稱，加州聖地牙哥郡(San Diego County)、亞利桑納州土桑(Tucson)的邊境無證移民人數一直在穩步增加，土桑的巡邏隊員目前每天逮捕多達2000人。巡邏隊員固定每周三、四和五在亞利桑納州諾加利斯(Nogales)附近釋放100至200名移民到街頭。

這顯示邊境巡邏隊的資源緊張，不得不就地放人。邊境巡邏隊通常將無證客從安置設施送往附近的非營利組織或宗教團體，之後再前往其它目的地等待移民法庭進一步通知。然而當移民安置設施人滿為患時，巡邏隊人員有時會直接將移民釋放到某些地區的街道上。

去年此時就有移民在德州艾爾帕索(El Paso)街上被釋放，此舉預告艾爾帕索成為邊境最繁忙地區之一。無證客通常會在公車站等交通站點附近被釋放，再自行搭車深入美國。如日前在聖地亞哥奧泰梅薩(Otay Mesa)入境口岸的愛麗絲電車車站(Iris Trolley Station)附近，便有一批移民被釋放。

雖然所有被釋放到街頭的移民都已通過海關及邊境保護局(CBP)的審查程序，確保他們不會對公共或國家安全構成風險，然而尚不清楚他們是否都已排定到移民法庭出庭的日期。

CBP發言人表示，該部門正在按計畫及標準流程工作，以快速緩解西南邊境地區的壓力、安全有效地審查和處理無證客，才能將他們置於符合美國法律的移民執法程序中。

▼可開啟影片字幕

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

移民 無證客 亞利桑納州

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