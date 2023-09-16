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WSJ：解放軍貪腐嚴重 習近平無力解決

編譯潘勛／綜合15日電
中國國防部長李尚福傳出因貪腐正受調查。（美聯社）
中國國防部長李尚福傳出因貪腐正受調查。（美聯社）

中國國防部長李尚福傳出因貪腐正受調查之中，是繼兩個多月前，時任外交部長的秦剛以來，第二位沒解釋便消失的部長級高官，外界認為，中國國家主席習近平正在進行整肅行動；而華爾街日報導也說，解放軍一些沉疴太大，習近平無力解決。

秦剛3月獲任命為外交部長，但就任七周後，毫無解釋便消失於公眾眼簾，簡報會稱秦剛已遭解職；過了三個月，習近平最知名門面的秦剛何以突然被解職，依然得不到任何解釋；秦剛另是五國務委員之一。

秦剛及李尚福消失令人吃驚的原因，在兩人都由習近平點拔，快速升到部長位子，而且任職還不到六個月。

李尚福成為數年來，中央軍委會第一個被拔官的委員。習近平任期之初，便下令整肅中國解放軍兩名最高階將領，後來還拔掉一個，大多部觀察家認為，那些整肅確立習近平集中掌控解放軍的地位；解放軍在習的前幾任治下，儼然「國中之國」，貪腐嚴重。

報導稱，李尚福遭拘禁，是因解放軍火箭軍(前稱二炮部隊)高層涉及貪腐、正遭調查一事。李尚福出身火箭軍，另具中共中央軍委會委員身分。

雖說目前中國兩名最顯赫的部長顯然被解職否有關聯尚不清楚，但秦剛被解職後幾天，幾名火箭軍高層便傳出被整肅。

中方官員15日拒談李尚福的下落，他跟秦剛一樣，突然消失於公眾眼簾；北京解釋，秦剛是因「健康理由」，不克參加外交會議。

「金融時報」(Financial Times)報導，美國官員表示，李尚福已遭拘禁，以便盤問，另已遭解除國防部長一職。

華爾街日報指出，美方官員指出，李尚福深陷危局點出根深柢固的問題，對此北京當局奮力多年想解決；習近平發動反貪整肅，想把解放軍由結構重整，已搖撼到中國軍隊。該官員指出，解放軍一些沉疴太大，不是習能解決的；外界曉得解放軍貪腐重重，是李尚福出麻煩的因素之一；可想而知，中方能做到什麼程度、如何整治，必定產生深遠影響。

秦剛 李尚福 解放軍

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