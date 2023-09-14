殺人犯「驚天越獄」敲響賓州監獄警鐘

上月底在賓州 越獄的殺人犯卡瓦坎特(Danelo Souza Cavalcante)於13日落網，當地社區居民終於鬆了一口氣，但本案已敲響監獄 安全相關問題的警鐘。

賓州法律規定州政府對郡監獄執行檢查工作，如卡瓦坎特逃脫的監獄，但檢查工作不包含檢查逃獄的風險。

賓州郡監獄最近三起引人注目的越獄事件中，每一起發生的時間點，距離檢查結束都不到15個月。

法規要求檢查人員確認郡監獄的人員訓練、監禁政策、武力使用、食物服務與衛生。儘管要求必須制定因應越獄事件的計畫，但沒有任何規定能確保檢查員在拜訪期間檢查設施，尋找可能容易逃脫的區域。

賓州懲教廳(Department of Corrections)發言人瑪麗亞·畢文思(Maria Bivens)說，卡瓦坎特逃脫的切斯特郡監獄(Chester County Prison)上一次檢查時間為2022年9月，根據賓州法規執行檢查，該監獄「完全符合規定」。

畢文思稱，越獄取得的相關資訊並未表明這與監獄方未遵守規定有關。

賓州法律允許懲教廳因應越獄等事件下令立即檢查，畢文思表示尚未下令。

沃倫郡(Warren County)監獄最近一次接受許懲教廳檢查是2022年4月，然而今年7月，殺人嫌犯伯漢姆(Michael Burham)從中逃出，一周後落網。

費城 工業懲教中心(Philadelphia Industrial Correctional Center)最近一次檢查在2022年10月，今年5月包括殺人犯赫斯特(Ameen Hurst)在內的兩名囚犯也成功逃獄，在幾日內被逮捕。

約翰傑刑事司法學院(John Jay College of Criminal Justice)教授邁羅(Jeff Mellow)指出，整體上越獄事件相當罕見，但研究顯示郡監獄的越獄事件比長期監禁的州監獄與聯邦監獄還多，因為郡監獄的資源較少，全國許多監獄人力不足，沒有得到相對應的資源。