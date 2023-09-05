厄多安協調黑海穀物協議未果 普亭開條件「做到再恢復」

土耳其總統厄多安(左)4日在俄羅斯遊覽勝地索契與俄國總統普亭(右)會談，討論對烏克蘭穀物出口一事。(路透)

在聯合國和土耳其斡旋下，俄羅斯 去年同意黑海穀物協議，容許穀物從烏克蘭黑海港口出口，但今年7月俄國 決定退出，且抱怨自身糧食和化肥出口亦面臨嚴重障礙。土耳其總統厄多安(Recep Tayyip Erdogan)再次居中協調，4日與俄總統普亭 (Vladimir Putin)會談後稱很快就有可能恢復該協議，但普亭卻提出要求，在西方未滿足前不會同意協議。

路透報導，這場在俄國黑海度假勝地索契(Sochi)舉辦的會談是2022年來兩人首次見面。

負責黑海協議糧食運輸、位於伊斯坦堡的「聯合協調中心」數據顯示，烏克蘭57%的糧食運往開發中國家，但最大目的地是中國。

厄多安會後表示相信可在短時間內達成符合預期的解決方案。「俄國的期望是眾所周知的，應該消除不足之處。」他並補充土耳其和聯合國已制定一套新的建議，以緩解俄羅斯的擔憂。

厄多安說，烏克蘭應該在協議談判中軟化立場，並向非洲而不是歐洲出口更多糧食。烏國外長庫列巴(Dmytro Kuleba)對此表示不會改變立場。

普亭亦表示考慮恢復協議的可能性，但他會中向厄多安重申：一旦解除俄羅斯農產品出口限制的協議確實實施，俄方才會恢復協議。普亭指責西方聲稱退出協議後引發糧食危機的說法是不正確的，因為退出後價格並未上漲，「實際上沒有食物短缺」。

普亭稱西方持續阻止俄國向全球市場供應糧食和化肥，而且西方在這筆協議上欺騙了俄國，因為富裕國家獲得該協議出口7成以上的糧食。

儘管西方盟友已保證食品和化肥不受制裁，但支付、物流和保險方面仍限制俄出口，莫斯科的主要訴求之一便是讓俄羅斯農業銀行重新接入SWIFT國際支付系統，該服務去年6月因制裁而被歐盟切斷。普亭稱，如果這些承諾得到履行，俄羅斯可能「幾天內就能重返協議」。

至於烏克蘭及其盟國經常指責俄國退出協議使許多開發中國家陷入困境，普亭回應指控，表示即將敲定一項向布吉納法索、辛巴威等六個非洲國家提供免費糧食的協議。