接受學生用AI寫申請入學論文？大學陷兩難

新的AI工具造成威脅，讓大學申請論文變成一種衍生式的大雜燴。(美聯社)

今年秋季學期起，申請就讀大學的高中生都可簡便地使用生成式人工智慧(AI )工具，撰寫申請學校的論文，這將讓大學招生人員大傷腦筋，不知該徹底拒絕，還是任由學生求助於新科技的書寫工具；大多數老師對生成式AI剝奪學生重要的思考、敘事技巧都感到憂心。

不過紐約時報 報導，也有些教育工作者表示，盼望AI工具能帶來民主化的效應。有些高中生較有資源，例如父母或者親友就是校友，或付費請槍手，幫他們激盪思想、草擬及修訂大學申請論文。生成式AI可望替較沒有資源的學生，扮演類似角色，尤其在大型高中，過勞的大學申請顧問沒有多少時間去個別幫學生輔導論文。

截至目前，全國還沒有幾家大學頒布政策，對使用AI工具寫申請論文的學生要如何處置。

AI工具如ChatGPT 簡便易得，可以憑短提問，就生產出類似人工寫作的文本，對一些很挑人的大學，勢必顛覆傳統的大學生申請程序，引發那算自動化抄襲，還是學生得自行選擇論文寫作輔助工具的爭議。

最高法院6月裁決，依種族來挑選入學生為非法，讓大學申請來到轉折點，此時又出現生成式AI造成的撕裂。很多精挑細選的大學本希望更加仰賴論文，來了解申請者的成長背景、認同及社區，以便打造多元校園。

但是，新的AI工具造成威脅，讓大學申請論文變成一種衍生式的大雜燴，高中生可以加油添醋，來反映他們的品味、興趣及經驗，讓校方懷疑申請者的寫作，可不可以當成真實、出自個人的申請量尺。

密西根大學法學院最近頒布綱領，言明申請人撰文過程，不得使用ChatGPT或其他AI工具，但可以向導師、朋友或其他人求助，做基本的校對、一般的回饋及批評指導。

但亞利桑納州大的法學院採取完全相反的立場，網站上言明申請人可以使用AI工具來處理素材，但有先決要件，「要負科技責任」，確保繳交的資訊真實無欺。

喬治亞理工學院今年夏季實驗過ChatGPT之後，選擇採第三種做法，允許申請人使用AI工具來激盪、修訂及編輯自己的想法，但同時警告申請人不得「複製、黏貼並非自己創造的內容到申請論文」中。