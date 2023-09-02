安養院又成疫情重災區 新澤西單周逾1300長者染疫

新型變種新冠病毒正在多州安養院蔓延，引起公衛專家關注。(美聯社)

美聯社報導，國內因感染新冠肺炎而住院治療的人數以及死亡人數有持續增加的趨勢，而且疫情 升溫對安養機構帶來新一波照護壓力。

以新澤西州 為例，615家安養院(nursing homes)和輔助生活公寓(assisted living facilities)，上周有四分之一、也就是158家院所通報新冠疫情，波及534名員工和1300多名老人。

截至8月29日止，該州博根郡(Bergen County)有25家安養機構傳出疫情，居該州之冠，累計248病例，其中四例死亡，同時傳出56名工作人員快篩陽性。

就流行病學而言，病例數突然增加，即可視為疫情爆發，在過去疫情高峰期，博根郡受創嚴重，自2020年初以來，有逾448家安養機構爆發疫情。

自7月以來，新澤西州因新冠肺炎住院人數增加逾一倍，但仍處於低疫情水準，截至8月30日當周住院人數為359人，去年同期該州約有1000人住院治療。

值得注意的是，新澤西州並非全國唯一病例增加的州，自7月中旬以來，各地皆傳出因感染新冠而住院的人數逐漸攀升，光是上周，住院人數增加19%、死亡人數增加近18%。

根據報導，肯塔基州兩個學區、德州一個學區才剛開學，即為了避免疫情擴散，被迫暫時關閉，同時全國各地也有學校、醫院和職場開始規定佩戴口罩 。

儘管如此，聯邦疾病防治中心(CDC)表示，短期內沒有恢復戴口罩的計畫，同時聯邦運輸安全局(Transportation Security Administration, TSA)也對外駁斥有關部門可能重新規定配戴口罩的謠言。

衛生專家認為在落實各項防疫措施後，大規模疫情捲土重來的可能性很低，但建議老人和免疫力低下等群體以及照護者在疫情升溫之際，仍須保持警戒，出入公共場合應佩戴口罩，並在入秋後施打新版疫苗，以防染疫。