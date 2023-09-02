我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

西雅圖南部連14起槍匪入室搶劫 針對亞裔長者

非裔孕婦拒下車接受盤查 遭俄州警擊斃「一屍兩命」畫面曝光

安養院又成疫情重災區 新澤西單周逾1300長者染疫

編譯俞仲慈／綜合1日電
新型變種新冠病毒正在多州安養院蔓延，引起公衛專家關注。(美聯社)
新型變種新冠病毒正在多州安養院蔓延，引起公衛專家關注。(美聯社)

美聯社報導，國內因感染新冠肺炎而住院治療的人數以及死亡人數有持續增加的趨勢，而且疫情升溫對安養機構帶來新一波照護壓力。

新澤西州為例，615家安養院(nursing homes)和輔助生活公寓(assisted living facilities)，上周有四分之一、也就是158家院所通報新冠疫情，波及534名員工和1300多名老人。

截至8月29日止，該州博根郡(Bergen County)有25家安養機構傳出疫情，居該州之冠，累計248病例，其中四例死亡，同時傳出56名工作人員快篩陽性。

就流行病學而言，病例數突然增加，即可視為疫情爆發，在過去疫情高峰期，博根郡受創嚴重，自2020年初以來，有逾448家安養機構爆發疫情。

自7月以來，新澤西州因新冠肺炎住院人數增加逾一倍，但仍處於低疫情水準，截至8月30日當周住院人數為359人，去年同期該州約有1000人住院治療。

值得注意的是，新澤西州並非全國唯一病例增加的州，自7月中旬以來，各地皆傳出因感染新冠而住院的人數逐漸攀升，光是上周，住院人數增加19%、死亡人數增加近18%。

根據報導，肯塔基州兩個學區、德州一個學區才剛開學，即為了避免疫情擴散，被迫暫時關閉，同時全國各地也有學校、醫院和職場開始規定佩戴口罩

儘管如此，聯邦疾病防治中心(CDC)表示，短期內沒有恢復戴口罩的計畫，同時聯邦運輸安全局(Transportation Security Administration, TSA)也對外駁斥有關部門可能重新規定配戴口罩的謠言。

衛生專家認為在落實各項防疫措施後，大規模疫情捲土重來的可能性很低，但建議老人和免疫力低下等群體以及照護者在疫情升溫之際，仍須保持警戒，出入公共場合應佩戴口罩，並在入秋後施打新版疫苗，以防染疫。

疫情 新澤西州 口罩

上一則

全球18億人 活在動物傳人流行病高風險區

下一則

中國新版地圖惹議 白宮發聲：是脅迫鄰國行動

延伸閱讀

洛磯縣新冠再迎小高峰 日均感染增35%

洛磯縣新冠再迎小高峰 日均感染增35%
羅蘭學區狼師判20年 再被爆新案挨告

羅蘭學區狼師判20年 再被爆新案挨告
新州郊狼逾3000隻 且數量還將續增

新州郊狼逾3000隻 且數量還將續增
台北市青少年民俗運動訪團 新州表演驚艷 相約明年再見

台北市青少年民俗運動訪團 新州表演驚艷 相約明年再見

熱門新聞

華盛頓州越裔大學生為保護母親而被繼父猛刺100多刀身亡，友人為她在網上發起募捐。(取自gofundme網站)

亞裔女大學生護母 被刺107刀命喪西雅圖家中

2023-08-26 02:25
視頻拍攝到在槍案發生後，警方在校園內逮捕到疑為嫌犯的齊太磊。 (WRAL電視台截頻)

教堂山北卡羅來納大學槍擊 死者傳為華裔副教授

2023-08-28 21:42
曾擔任過嚴資杰指導教授的克里西撰文說，嚴資杰前不久曾跟他提及一名研究生有心理健康問題導致妄想。圖為嚴資杰(右)在指導學生做實驗。(取自教堂山北卡大學官網)

北卡槍案／死者嚴資杰曾說研究生有心理問題「希望對方盡快畢業」

2023-08-30 10:17
北卡大中國留學生齊太磊。(美聯社)

齊太磊曾推文埋怨研究計畫領導 警方仍在校園搜索證物

2023-08-29 14:00
在北京當局下達禁止進口日本水產後，中國一些日料店幾乎已不再銷售日本食材，大多用俄羅斯周邊海域或者韓國、東南亞等海域出產的食材代替。圖為消費者在商店購壽司和生魚片。(美聯社)

福島排核汙水 中國抵制引起日本反彈 演變為外交經貿戰

2023-08-25 02:16
房屋中介及房貸公司Zillow於24日宣布為房屋買家提供首付僅為1%的房屋貸款產品，試圖吸引買房者，刺激買氣。圖為示意圖。(美聯社)

Zillow推「買房首付僅1%」 申請條件有哪些？

2023-08-26 05:55

超人氣

更多 >
折疊式手機突然流行 有哪些好處和不便？

折疊式手機突然流行 有哪些好處和不便？
美國近億人處於糖尿病前期 最常忽略這些症狀

美國近億人處於糖尿病前期 最常忽略這些症狀
中餐館用餐 結帳未還信用卡 華人遭盜刷數千元

中餐館用餐 結帳未還信用卡 華人遭盜刷數千元
全美最髒城市 紐約市排第17 最髒社區在這裡

全美最髒城市 紐約市排第17 最髒社區在這裡
心疼李玟遭遇…「好聲音」轉身要錢？哈林回應了

心疼李玟遭遇…「好聲音」轉身要錢？哈林回應了