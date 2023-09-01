中國新版地圖納爭議領土 台、馬、印、菲等鄰國紛抗議

鄰近中國的五個政府發表反對中國公布2023年新版地圖，因為中國將有爭議的南海區域都畫入領土範圍。圖為越南民眾手持地圖抗議。（美聯社）

中國28日發布最新「2023年版標準地圖」，將台灣、南海諸島及中印存在領土爭議的阿魯納查省和阿克賽欽地區都納入中國疆域，引起包括台灣、印度 、馬來西亞、印尼 、菲律賓等周邊國家強烈抗議。台灣的外交部答覆「日經亞洲」(Nikkei Asia)詢問時表示：「中華民國台灣是一個主權獨立的國家，不隸屬於中華人民共和國。中國從未統治過台灣。這是事實，也是國際社會普遍接受的現況。」

中國28日發布最新「2023年版標準地圖」。（取材自中國自然資源部）

有線電視新聞網(CNN)報導，北京 自2006年來便規律更新國家標準地圖，修正北京宣稱錯誤畫分領土邊界的「有問題的地圖」。菲律賓8月31日表示「反對」中方新地圖，因地圖將南海爭議地區、海牙常設仲裁法院於2016年公布南海裁決屬於菲律賓的部分畫入中國領土範圍內，「因為它涵蓋九段線(現在是十段線)，該線據稱顯示了中國在南海的邊界。」菲國並稱中方做法沒有國際法依據。

馬來西亞外交部30日表示，不承認中國的「單方聲明」，馬國在聲明中表示：「『中國2023年版標準地圖』所示中國對南海的主權主張涵蓋了馬來西亞的海域，馬來西亞對此並不承認。」吉隆坡當局稱南海問題「複雜且敏感」，表示這項爭議必須根據國際法，「和平、理性地透過對話解決」。馬來西亞也表示，支持為南海訂定行為準則。東南亞各國正就「南海行為準則」進行談判。

印度外交部發言人巴格奇29日透過聲明表示，已透過印中外交管道，針對「印度領土被畫進中國疆域、中方所謂的2023年『標準地圖』表達強烈抗議。」巴格奇稱，印度不承認這些沒有依據的畫分。

印尼外交部長勒特諾(Retno Marsudi)則向印尼媒體表示，畫線或做任何主張都必須符合1982年聯合國海洋法公約(UNCLOS)，強調「印尼的立場一直與1982年通過的聯合國海洋法公約一致，這並非新立場，而是印尼始終如一的立場」。

路透報導，中國國家主席習近平將缺席9月9日至10日在新德里舉行的20國集團(Ｇ20)峰會，總理李強將代表北京出席。習近平不出席原因不明，路透引述消息人士說，地圖爭議導致習近平取消赴印。