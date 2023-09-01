我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山華裔房東Veritas傳售75公寓大樓 選定買家

相伴11年愛犬被搶走 華女夜不能寐 出重金尋線索

中國新版地圖納爭議領土 台、馬、印、菲等鄰國紛抗議

編譯陳曉慈、編譯中心／綜合報導
鄰近中國的五個政府發表反對中國公布2023年新版地圖，因為中國將有爭議的南海區域都畫入領土範圍。圖為越南民眾手持地圖抗議。（美聯社）
鄰近中國的五個政府發表反對中國公布2023年新版地圖，因為中國將有爭議的南海區域都畫入領土範圍。圖為越南民眾手持地圖抗議。（美聯社）

中國28日發布最新「2023年版標準地圖」，將台灣、南海諸島及中印存在領土爭議的阿魯納查省和阿克賽欽地區都納入中國疆域，引起包括台灣、印度、馬來西亞、印尼、菲律賓等周邊國家強烈抗議。台灣的外交部答覆「日經亞洲」(Nikkei Asia)詢問時表示：「中華民國台灣是一個主權獨立的國家，不隸屬於中華人民共和國。中國從未統治過台灣。這是事實，也是國際社會普遍接受的現況。」

中國28日發布最新「2023年版標準地圖」。（取材自中國自然資源部）
中國28日發布最新「2023年版標準地圖」。（取材自中國自然資源部）

有線電視新聞網(CNN)報導，北京自2006年來便規律更新國家標準地圖，修正北京宣稱錯誤畫分領土邊界的「有問題的地圖」。菲律賓8月31日表示「反對」中方新地圖，因地圖將南海爭議地區、海牙常設仲裁法院於2016年公布南海裁決屬於菲律賓的部分畫入中國領土範圍內，「因為它涵蓋九段線(現在是十段線)，該線據稱顯示了中國在南海的邊界。」菲國並稱中方做法沒有國際法依據。

馬來西亞外交部30日表示，不承認中國的「單方聲明」，馬國在聲明中表示：「『中國2023年版標準地圖』所示中國對南海的主權主張涵蓋了馬來西亞的海域，馬來西亞對此並不承認。」吉隆坡當局稱南海問題「複雜且敏感」，表示這項爭議必須根據國際法，「和平、理性地透過對話解決」。馬來西亞也表示，支持為南海訂定行為準則。東南亞各國正就「南海行為準則」進行談判。

印度外交部發言人巴格奇29日透過聲明表示，已透過印中外交管道，針對「印度領土被畫進中國疆域、中方所謂的2023年『標準地圖』表達強烈抗議。」巴格奇稱，印度不承認這些沒有依據的畫分。

印尼外交部長勒特諾(Retno Marsudi)則向印尼媒體表示，畫線或做任何主張都必須符合1982年聯合國海洋法公約(UNCLOS)，強調「印尼的立場一直與1982年通過的聯合國海洋法公約一致，這並非新立場，而是印尼始終如一的立場」。

路透報導，中國國家主席習近平將缺席9月9日至10日在新德里舉行的20國集團(Ｇ20)峰會，總理李強將代表北京出席。習近平不出席原因不明，路透引述消息人士說，地圖爭議導致習近平取消赴印。

中國外交部發言人汪文彬30日在例行記者會上表示，新版地圖是「中方依法行使主權的例行性做法，希望有關方面客觀冷靜看待，不要過度解讀」。

中國新發布的2023年版標準地圖將台灣與南海諸島納入，引發台灣、菲律賓等政府抗議...
中國新發布的2023年版標準地圖將台灣與南海諸島納入，引發台灣、菲律賓等政府抗議。(中央社製圖)

印尼 印度 北京

上一則

台國防部報告：習近平第3任期 可能推動解決台灣問題

下一則

錢花在食物等必需品… 民眾消費習慣變 一元店生意變差

延伸閱讀

想見一面 拜登：希望習近平參加G20峰會

想見一面 拜登：希望習近平參加G20峰會
中國新版地圖引發多國抗議 傳習近平因此不赴G20

中國新版地圖引發多國抗議 傳習近平因此不赴G20
雷蒙多出訪中國之際 習近平回信美將軍史迪威外孫

雷蒙多出訪中國之際 習近平回信美將軍史迪威外孫
路透：習近平可能不參加印度G20峰會 改由李強代表

路透：習近平可能不參加印度G20峰會 改由李強代表

熱門新聞

華盛頓州越裔大學生為保護母親而被繼父猛刺100多刀身亡，友人為她在網上發起募捐。(取自gofundme網站)

亞裔女大學生護母 被刺107刀命喪西雅圖家中

2023-08-26 02:25
視頻拍攝到在槍案發生後，警方在校園內逮捕到疑為嫌犯的齊太磊。 (WRAL電視台截頻)

教堂山北卡羅來納大學槍擊 死者傳為華裔副教授

2023-08-28 21:42
曾擔任過嚴資杰指導教授的克里西撰文說，嚴資杰前不久曾跟他提及一名研究生有心理健康問題導致妄想。圖為嚴資杰(右)在指導學生做實驗。(取自教堂山北卡大學官網)

北卡槍案／死者嚴資杰曾說研究生有心理問題「希望對方盡快畢業」

2023-08-30 10:17
北卡大中國留學生齊太磊。(美聯社)

齊太磊曾推文埋怨研究計畫領導 警方仍在校園搜索證物

2023-08-29 14:00
在北京當局下達禁止進口日本水產後，中國一些日料店幾乎已不再銷售日本食材，大多用俄羅斯周邊海域或者韓國、東南亞等海域出產的食材代替。圖為消費者在商店購壽司和生魚片。(美聯社)

福島排核汙水 中國抵制引起日本反彈 演變為外交經貿戰

2023-08-25 02:16
房屋中介及房貸公司Zillow於24日宣布為房屋買家提供首付僅為1%的房屋貸款產品，試圖吸引買房者，刺激買氣。圖為示意圖。(美聯社)

Zillow推「買房首付僅1%」 申請條件有哪些？

2023-08-26 05:55

超人氣

更多 >
人民幣持續走貶…在美生活的這些人 最慘

人民幣持續走貶…在美生活的這些人 最慘
小心這10款車 10萬哩後毛病多

小心這10款車 10萬哩後毛病多

維持血糖穩定 營養師：這兩種飲料最佳

維持血糖穩定 營養師：這兩種飲料最佳
華人機場兩次遭「小費攻擊」 被機場廣播瘋狂點名

華人機場兩次遭「小費攻擊」 被機場廣播瘋狂點名
沒見到宋濤覺得可惜嗎？蔣萬安僅以9字回應

沒見到宋濤覺得可惜嗎？蔣萬安僅以9字回應