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台國防部報告：習近平第3任期 可能推動解決台灣問題

記者洪哲政、謝守真／台北報導
根據台灣國防部的報告，指習近平有意在第三個任期內解決台灣問題。（美聯社）
根據台灣國防部的報告，指習近平有意在第三個任期內解決台灣問題。（美聯社）

台灣的「國防部112年(2024)中共軍力報告書」示警，中共領導人習近平在今年全國人大會議中提及「堅定不移推進祖國統一進程」，顯見中共可能在習氏第三任期內，推動解決台灣問題進程。

台灣蔡英文總統勗勉軍方說，明年度國防總預算達到6068億元(台幣，約197億美元)，創下歷史新高，政府要給國軍最大支持。根據新年度公開版國防預算案，空軍在一般裝備細項說明中披露「天隼五號」專案所需業務費、專案協調、資料詢答通訊、專案法律顧問諮詢費等。據了解，此案是台灣對美採購NASAMS防空系統相關預算，因美國尚未宣布售台，主預算列為機密。

台灣國防部最新「五年兵力整建及施政計畫報告」指出，國軍對美軍購接裝將進入高峰，為因應為數龐大的對美軍購案，並精進對外軍購專管機制，8月起國軍所有軍購案由原軍備局調整為戰規司負責；國防自主建案維持由軍備局督管，統一對外軍購事權。

拜登政府30日才通知國會將首次批准通過適用於主權國家的外國軍事融資計畫(Foreign Military Financing，簡稱FMF)向台灣提供總價值約8000萬美元的軍援，進行無償的軍事轉移。

中國國防部發言人吳謙31日表示，台灣安全靠的是「一個中國原則」下兩岸同胞的共同努力，而絕不是依仗美國援台售台武器。無論是援台武器也好，售台武器也罷，中方一貫予以堅決反對，解放軍將一如既往採取一切必要措施予以堅決反制。

中國外交部發言人汪文斌也表示，美國此舉嚴重違反「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」，特別是「八一七公報」的規定，危害台海和平穩定，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號，中方對此強烈不滿。

預算 國防部 中共

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