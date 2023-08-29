教堂山北卡大槍案／槍手警報 學生嚇到躲廁所、破窗逃

視頻拍攝到在槍案發生後，警方在校園內逮捕嫌犯齊太磊。(WRAL電視台截頻)

教堂山北卡羅來納大學(University of North Carolina at Chapel Hill)28日下午傳出槍案封鎖後，校園內經控氣氛瀰漫，有些學生躲到廁所或鑽到桌子下，更有人在驚慌失措之際從建築物窗戶跳出；目擊影片顯示，兩名男子先將物品丟出窗外，然後跨窗跳下。

齊太磊的個人網頁。(取自領英)

學生被關了好幾小時

學生蔡依伶(Elena Tsai)表示，收到廣播警報時，人在宿舍。其他上學的同學被關了好幾個小時才慢慢回來，因為學校是一個一個建築物釋放的。這段時間一直沒有收到確定的進展消息，謠言四散，困惑人心。她也擔心之後對華裔 學生會有影響。

媒體報導慢 家長乾著急

家長李杰說，孩子立刻傳訊報平安。當時正在教室上課，收到學校警訊，教授立刻鎖門、關燈、拉上窗簾。學生在裡面待了大約3個小時。家長群也炸鍋，大家都很緊張詢問到底怎麼回事。他表示，從不覺得學校是個安全的地方，美國從小學到大學，都有發生槍擊 案，覺得把孩子送到學校，沒有安全感。

家長楊育靜說，收到女兒傳訊後，立刻上網看各路消息，小道消息鋪天蓋地，但正式媒體動作緩慢，很焦急。

當地「新聞與觀察家報」(News & Observer)報導28日下午大約1時，警方通知該校行政人員、教職員工，以及學生立即就地掩蔽，等待警方通知；大批武裝警察旋即包圍校園，至少四個機關派員前往支援。

每日郵報報導，博士生希爾林(Jake Sirlin)在推特發文寫道，一名現行槍手(active shooter)出現在化學系大樓，「至少一人中槍，我還躲著」。他在推文中寫道：「如果你有親人在校園裡，請跟他們聯絡，特別是化學系的人。我從來不曾如此恐懼。」

該校碩士生魯茲(Jackie Ruiz)說，28日下午走在校園裡時，手機突然收到「卡羅來納警報」(Alert Carolina)通知：「緊急：警方通報一名持槍且危險的人士正在校園裡或接近校園」。

18歲學生托斯坎諾(Luke Toscano)陪室友到校園時接到學校簡訊通知說有槍手，兩人與另外五名學生急忙躲進廁所並上鎖。他說，從來沒有接受遇到這種狀況應該如何應變的訓練。

博士後研究生布瑞達爾(Alex Bredar)說，從教室大樓準備下樓梯時，聽到有人喊：「別走那邊，有槍手。」布瑞達爾與另外六人躲在化學實驗室約30分鐘，直到員警通知可以撤離。她說：「很難判斷到底是真正警察，還是槍手假裝的。覺得有點困惑。」

原本在吃午餐的大四學生康諾爾(Anna Connors)，見到校園裡人群倉促逃跑，嚇得放下餐點衝進附近一棟建築物。由於建築物裡有許多大窗戶，她與另外20名學生躲進內側講堂，用書櫃把門擋住，爬進桌子底下躲起來。

康諾爾說，剛開始很多人都在哭，忙著打電話給家人，後來慢慢安靜下來，「大家都在等著接下來會發生什麼事」。

受到槍擊案影響，教堂山-卡勃羅(Chapel Hill-Carrboro)學區 學校一律封鎖，所有小學在接到解除危機通知之前，不會讓學生放學。

來源：Washington Post