我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美網／約克維奇回歸首勝 確定重返世界球王

蘋果女工程師教「五行氣功」平衡身心健康

教堂山北卡大槍案／槍手警報 學生嚇到躲廁所、破窗逃

記者王明心、顏伶如／北卡報導
視頻拍攝到在槍案發生後，警方在校園內逮捕嫌犯齊太磊。(WRAL電視台截頻)
視頻拍攝到在槍案發生後，警方在校園內逮捕嫌犯齊太磊。(WRAL電視台截頻)

教堂山北卡羅來納大學(University of North Carolina at Chapel Hill)28日下午傳出槍案封鎖後，校園內經控氣氛瀰漫，有些學生躲到廁所或鑽到桌子下，更有人在驚慌失措之際從建築物窗戶跳出；目擊影片顯示，兩名男子先將物品丟出窗外，然後跨窗跳下。

齊太磊的個人網頁。(取自領英)
齊太磊的個人網頁。(取自領英)

學生被關了好幾小時

學生蔡依伶(Elena Tsai)表示，收到廣播警報時，人在宿舍。其他上學的同學被關了好幾個小時才慢慢回來，因為學校是一個一個建築物釋放的。這段時間一直沒有收到確定的進展消息，謠言四散，困惑人心。她也擔心之後對華裔學生會有影響。 

媒體報導慢 家長乾著急

家長李杰說，孩子立刻傳訊報平安。當時正在教室上課，收到學校警訊，教授立刻鎖門、關燈、拉上窗簾。學生在裡面待了大約3個小時。家長群也炸鍋，大家都很緊張詢問到底怎麼回事。他表示，從不覺得學校是個安全的地方，美國從小學到大學，都有發生槍擊案，覺得把孩子送到學校，沒有安全感。 

家長楊育靜說，收到女兒傳訊後，立刻上網看各路消息，小道消息鋪天蓋地，但正式媒體動作緩慢，很焦急。

當地「新聞與觀察家報」(News & Observer)報導28日下午大約1時，警方通知該校行政人員、教職員工，以及學生立即就地掩蔽，等待警方通知；大批武裝警察旋即包圍校園，至少四個機關派員前往支援。

每日郵報報導，博士生希爾林(Jake Sirlin)在推特發文寫道，一名現行槍手(active shooter)出現在化學系大樓，「至少一人中槍，我還躲著」。他在推文中寫道：「如果你有親人在校園裡，請跟他們聯絡，特別是化學系的人。我從來不曾如此恐懼。」

該校碩士生魯茲(Jackie Ruiz)說，28日下午走在校園裡時，手機突然收到「卡羅來納警報」(Alert Carolina)通知：「緊急：警方通報一名持槍且危險的人士正在校園裡或接近校園」。

18歲學生托斯坎諾(Luke Toscano)陪室友到校園時接到學校簡訊通知說有槍手，兩人與另外五名學生急忙躲進廁所並上鎖。他說，從來沒有接受遇到這種狀況應該如何應變的訓練。

博士後研究生布瑞達爾(Alex Bredar)說，從教室大樓準備下樓梯時，聽到有人喊：「別走那邊，有槍手。」布瑞達爾與另外六人躲在化學實驗室約30分鐘，直到員警通知可以撤離。她說：「很難判斷到底是真正警察，還是槍手假裝的。覺得有點困惑。」

原本在吃午餐的大四學生康諾爾(Anna Connors)，見到校園裡人群倉促逃跑，嚇得放下餐點衝進附近一棟建築物。由於建築物裡有許多大窗戶，她與另外20名學生躲進內側講堂，用書櫃把門擋住，爬進桌子底下躲起來。

康諾爾說，剛開始很多人都在哭，忙著打電話給家人，後來慢慢安靜下來，「大家都在等著接下來會發生什麼事」。

受到槍擊案影響，教堂山-卡勃羅(Chapel Hill-Carrboro)學區學校一律封鎖，所有小學在接到解除危機通知之前，不會讓學生放學。

來源：Washington Post

槍擊 學區 華裔

上一則

川普爭取延審失敗 涉推翻大選案 明年「超級星期二」前開審

下一則

美中商務部長會談 將建工作小組談經貿 設管制訊息交換平台

延伸閱讀

北卡槍案／同分考上大學 齊家兄弟曾是家鄉之光

北卡槍案／同分考上大學 齊家兄弟曾是家鄉之光
教堂山北卡大槍案 傳1教職人員亡 警拘捕1中國留學生

教堂山北卡大槍案 傳1教職人員亡 警拘捕1中國留學生
種族仇恨 一元店白男槍手曾強制精神鑑定 合法購槍

種族仇恨 一元店白男槍手曾強制精神鑑定 合法購槍
佛州1元店槍案3名死者都是非裔 警長：槍手仇恨犯罪、飲彈自戕

佛州1元店槍案3名死者都是非裔 警長：槍手仇恨犯罪、飲彈自戕

熱門新聞

海基會人員在海關協助台胞辦理出關手續。(圖：台商提供)

昔因通緝躲到中國…大毒梟淪落街頭 寧願回台吃牢飯

2023-08-21 10:25
華盛頓州越裔大學生為保護母親而被繼父猛刺100多刀身亡，友人為她在網上發起募捐。(取自gofundme網站)

亞裔女大學生護母 被刺107刀命喪西雅圖家中

2023-08-26 02:25
在北京當局下達禁止進口日本水產後，中國一些日料店幾乎已不再銷售日本食材，大多用俄羅斯周邊海域或者韓國、東南亞等海域出產的食材代替。圖為消費者在商店購壽司和生魚片。(美聯社)

福島排核汙水 中國抵制引起日本反彈 演變為外交經貿戰

2023-08-25 02:16
蓋洛普調查，民眾認為波士頓、達拉斯是居住和旅遊最安全的城市。圖為波士頓著名的馬拉松賽。（Getty Images）

全美最安心城市在達拉斯、波士頓 這2城最危險

2023-08-23 06:00
視頻拍攝到在槍案發生後，警方在校園內逮捕到疑為嫌犯的齊太磊。 (WRAL電視台截頻)

教堂山北卡羅來納大學槍擊 死者傳為華裔副教授

2023-08-28 21:42
房屋中介及房貸公司Zillow於24日宣布為房屋買家提供首付僅為1%的房屋貸款產品，試圖吸引買房者，刺激買氣。圖為示意圖。(美聯社)

Zillow推「買房首付僅1%」 申請條件有哪些？

2023-08-26 05:55

超人氣

更多 >
累積大筆退休儲蓄 股神巴菲特教你簡單一招

累積大筆退休儲蓄 股神巴菲特教你簡單一招
教堂山北卡大槍案 傳1教職人員亡 警拘捕1中國留學生

教堂山北卡大槍案 傳1教職人員亡 警拘捕1中國留學生
南加千名青少年購物中心打群架 還有人開槍？

南加千名青少年購物中心打群架 還有人開槍？
搬進兄弟會宿舍才一周 20歲大學生走錯房子遭擊斃

搬進兄弟會宿舍才一周 20歲大學生走錯房子遭擊斃
教堂山北卡羅來納大學槍擊 死者傳為華裔副教授

教堂山北卡羅來納大學槍擊 死者傳為華裔副教授