習反對以西方式消費振興經濟 WSJ：黨意識主導中國經濟

習近平以黨的意識形態主導停滯不前的中國經濟，否認以消費為導向的西方經濟發展。圖為今年3月北京街頭巨大屏幕影像顯示習近平宣誓，就任國家主席，開始實現中國夢的第三任。(美聯社)

求是：任何經濟措施遵循黨目標

知情人士指出，中國領導人習近平 在意識形態上深深反對西方消費主導的經濟成長，認為是浪費，而且與他把中國建設為世界首屈一指的工業、科技強權的願景，有所齟齬；「求是」雜誌刊文顯示，未來任何新經濟刺激措施，要遵循中共黨的目標。

華爾街日報(WSJ)27日報導，意識形態正主導中國的經濟政策，其涉入程度為中國改革開放這40多年來所未見，也阻礙其他高層採取行動，刺激卡頓不前的經濟。

經濟學者與投資 人一直呼籲北京 當局要採取更大膽行動，以提振經濟產出，尤其是增加消費者開支，假如有必要，就發現金，一如新冠疫情期間美國所為。但遲遲不見北京採取重大果決措施。

經濟學界認為，加速轉型中國往更由消費者帶頭的經濟體如美國，長期而言可讓成長更為永續。

習視西式消費成長是浪費

但知情人士指出，習近平由意識形態上根深柢固反對西方由消費而帶動的經濟成長，視其為浪費，且與他的願景大異其趣；這一點讓刺激措施或類似歐美的福利政策，變得較不可行。

以市場為走向的大型變革也不可行。雖說北京當局已放鬆對消費者網路公司等其他民營企業的箝制，減緩弱化民間投資的攻勢，但仍對民企毫無節制的擴張深感懷疑。

與此同時，中國經濟前景繼續看淡；製造業活動已然萎縮，出口下降，房價走軟，消費物價掉入通縮，年輕人失業率屢創新高。

求是刊登習講詞時機微妙

中共權威雜誌「求是」16日刊登習近平的演講詞，透露出北京的意圖，想避免更多西式的景氣振興。習近平敦促要有「耐心」，強調有必要避免尾隨西方成長模式。

知情人士指出，講詞刊出的時機是刻意選擇的，「求是」刊出的是習在今年2月演講，但只在中國公布最新數據指出經濟持續走軟後，才對外公開；此時公開這篇講詞，高層打算回拒國內外要求北京多所作為而協助經濟的聲浪，特別是財政配套措施來幫忙中國家庭，而非政府計畫。

黨報譴責發放現金不可行

另一重要黨報「學習時報」也刊文特別譴責發現金給消費者的論調，認為這些措施只能刺激消費到一定程度，但付出的代價太大，以中國的案例絕不可行。

經濟學者及知情人士表示，目前更為可行的選項，包括加大開支於基礎建設等政府中意的方案，此外進一步放寬借貸；人民銀行近期已數次降息。

習近平以黨的意識形態主導停滯不前的中國經濟，否認以消費為導向的西方經濟發展。圖為今年7月上海「嗶哩嗶哩」動漫展示會，吸引人山人海的青年消費人群。(Getty Images)

北京擬以政府為主刺激成長

此類動作反映北京偏好由政府扮演中心角色，來刺激成長，要不是投資於基建，就是把資金注入特定部門如半導體、人工智能，增進黨的目標。

學習時報16日所刊文章強調長期投資為首的模式，有諸多好處，不僅可產出立即的需求，還充當真正的經濟成長驅動力。

但不少經濟學者擔憂，認為還要做更多，才能讓中國再度運作順暢。投資於橋梁道路工廠等硬體資產，來帶動成長，隨著政府有用、可建的專案用完，其收益會日益減少。

學界指出，消費在中國經濟體依然占較小部分，而且如能妥善鼓勵，可以長年推動經濟成長。

學者警告經濟停滯風險高

無所作為有其風險。一些經濟學者警告，中國拖愈久，陷入停滯的風險愈高，可能讓原本是全球成長可靠來源的中國，變成全球經濟的風險。

北京的振興選項，還因債務等級太高，進一步受限，尤其在地方政府。知情人士指出，習近平與其團隊相信，他們動用刺激措施必須小心謹慎，才不會讓減少債務、打擊投機的心血為之泡湯，尤其是房地產部門。

此外，中國長期對福利主義(welfarism)感到恐懼，抗拒政策變更，來鼓勵人們減少儲蓄，增加開支，例如不願擴大健保及失業福利。但不花錢在辦社福，有違中國共產黨一些公開提倡的目標，中共標榜自己統治的合法性，正是能讓人民持續繁榮。