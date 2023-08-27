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雷蒙多在經貿議題扮關鍵角色 北京歡迎來訪盼解經濟困境

編譯中心／綜合報導
分析指北京希望藉商務部長雷蒙多訪問，扭轉外界認為中國不再對外國企業友善的印象。圖為雷蒙多(左)今年5月曾在華府與中國商務部長王文濤(右)見面，討論兩國經貿政策、半導體政策、出口管制、對外投資審查等。(取材自中國商務部官網)
分析指北京希望藉商務部長雷蒙多訪問，扭轉外界認為中國不再對外國企業友善的印象。圖為雷蒙多(左)今年5月曾在華府與中國商務部長王文濤(右)見面，討論兩國經貿政策、半導體政策、出口管制、對外投資審查等。(取材自中國商務部官網)

商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)訪問中國，「美國之音」引述分析人士認為，雷蒙多此次能夠成行，凸顯在美中戰略競爭不斷加劇的背景下，華盛頓和北京都有意推進這次訪問從而使兩國關係企穩。

分析指出，專家研判在中國經濟可能陷入長期困境之際，北京希望藉雷蒙多訪問扭轉外界認為中國不再對外國企業友善的印象，但不預期訪問會取得任何突破。

華府彼德森國際經濟研究所高級研究員哈夫鮑爾(Gary Clyde Hufbauer)受訪表示，北京歡迎雷蒙多到訪，是因為她在一系列中國關心的經貿議題上扮演重要角色。

他指出，雷蒙多在涉及商品或服務貿易、各類電子服務、技術流動以及雙向投資流動的所有交易中都扮演著相當重要的角色，「我猜中國當局會對此感興趣，會對她詳細詢問，有關限制措施的限制範圍是什麼，美國仍允許哪種商品、技術和投資流動，哪些基本上是被禁止或者受到嚴格審查的。」

加圖研究所(Cato Institute)高級研究員帕卡德(Clark Packard)受訪表示，雷蒙多可能會向中方提及一系列美國關切的問題。

但他不預期雷蒙多此行能夠在關鍵議題上取得任何實質性的突破，這在一定程度上是因為拜登政府面臨著來自國會的巨大壓力。

帕卡德認為拜登政府在某種程度上有些被限制住了，因為他們正受到來自國會的壓力，要求他們繼續加大緊繃的局勢。

共和黨籍國會議員麥考爾(Michael McCaul)、蓋拉德(Mike Gallagher)、金映玉(Young Kim)和參議員比哈格蒂(Bill Hagerty)18日聯名致信雷蒙多和國務卿布林肯，表示當中國在無意放棄當初促使美國實施管制的政策的情況下提出成立工作組時，要求美國「不要吞下誘餌」。

報導指出，雷蒙多對中國的訪問正值中國經濟正面臨增長停滯、房地產危機、出口低迷、青年失業率高企和消費者信心不振等問題。分析認為，中國經濟下行使北京有更多理由緩和與美國的緊張關係。

彼得森國際經濟研究所高級研究員哈夫鮑爾說，中國政府可能會藉雷蒙多到訪的機會嘗試闡述中國對外國企業仍然友好，特別是對於那些希望繼續在中國投資的外國公司，包括日常家居產品，也包括像技術產品、高通、蘋果等在中國的產品。

雷蒙多 北京 投資

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