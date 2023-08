影／普里格津疑墜機亡 網瘋傳普亭2018年專訪：背叛不能原諒

俄羅斯 「瓦格納」傭兵集團首腦普里格津 (Yevgeny Prigozhin)在距今2個月前領導了流產兵變事件,23日傳出搭乘的飛機在莫斯科郊外墜毀後推定死亡。商業內幕報導,俄羅斯總統普亭 過去談到「背叛」的影像隨即在網上爆紅。

Puck News創始合夥人暨華府特派記者艾菲(Julia Ioffe)在社群媒體平台「X」(原名推特)上傳了一隻從2018年紀錄片剪輯出來的9秒短片,可見到記者詢問普亭,「一個人需要能夠原諒嗎?」

根據翻譯,普亭先答覆「是」,接著微笑追加了一句,「但不是全部」。記者再追問,「有什麼是不能原諒的?」。此時,攝影機鏡頭對準的普亭只吐出一個字,「背叛」。艾菲在回覆寫道,「當他說了『背叛』時,看著他的臉龐」。

“Does one need to be able to forgive?”

“Yes, but not everything.”

“What can’t be forgiven.”

