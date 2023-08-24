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普里格津墜機真的死了？ 3種理論試圖解謎

南加橙縣爆大規模槍擊 已知5死6傷

影／普里格津疑墜機亡 網瘋傳普亭2018年專訪：背叛不能原諒

編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯「瓦格納」傭兵集團首腦普里格津23日傳出搭乘的飛機墜毀後推定死亡，俄羅斯總統普亭過去談到「背叛」的影像隨即在網上爆紅。（歐新社）
俄羅斯「瓦格納」傭兵集團首腦普里格津23日傳出搭乘的飛機墜毀後推定死亡，俄羅斯總統普亭過去談到「背叛」的影像隨即在網上爆紅。（歐新社）

俄羅斯「瓦格納」傭兵集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）在距今2個月前領導了流產兵變事件，23日傳出搭乘的飛機在莫斯科郊外墜毀後推定死亡。商業內幕報導，俄羅斯總統普亭過去談到「背叛」的影像隨即在網上爆紅。

Puck News創始合夥人暨華府特派記者艾菲（Julia Ioffe）在社群媒體平台「X」（原名推特）上傳了一隻從2018年紀錄片剪輯出來的9秒短片，可見到記者詢問普亭，「一個人需要能夠原諒嗎？」

根據翻譯，普亭先答覆「是」，接著微笑追加了一句，「但不是全部」。記者再追問，「有什麼是不能原諒的？」。此時，攝影機鏡頭對準的普亭只吐出一個字，「背叛」。艾菲在回覆寫道，「當他說了『背叛』時，看著他的臉龐」。

報導指出，各界之前就一職懷疑普亭暗殺他的對頭。在瓦格納兵變事件過後不久，美國中情局局長伯恩斯7月20日出席阿斯本安全論壇（Aspen Security Forum）時，就指普亭可能等著精確的報復，也稱他是一個基本上覺得君子報仇、十年不晚（revenge is a dish best served cold）的人。

伯恩斯當時說，「以我的經驗來看，普亭是終極的報復信徒。所以，如果普里格津逃過進一步的報應，我會感到驚訝」。俄羅斯外交部代表沒有立刻回應商業內幕在正常工作時間外發出的置評請求。

普亭 俄羅斯 普里格津

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