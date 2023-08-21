在中國重病、付不出醫藥費… 台商只想趕快回台

中國大陸海基會人員在海關協助台胞辦理出關手續。(圖：台商提供)

一張台胞身分證，7月中在上海台商圈流傳，引起台商台幹議論紛紛，內容寫道：「台胞蔣○○因病故於閔行區租屋中，若有認識他的家屬，請與上海台協閔行工委會聯繫。」

具法律背景的上海台商協會副會長蔡世明表示，這是閔行區警方通知閔行工委會，工委會一方面聯絡海基會，也透過上海台商圈最大的微信 社群發布，最後聯絡到當事人在台灣的兒子，在閔行工委會、上海法醫、警方等多方見證下，確認死因是心肌梗塞，在家屬無異議下開具死亡證明，隨即火化，交由家屬帶回台灣。

蔡世明還遇過一名因為車禍在華山醫院急診，後來轉到病房治療卻不願辦理出院並付清醫藥費的台灣民眾。這名台灣人在台灣有小孩，也有兄弟姊妹，雖然聯繫上，但他們不願意到上海處理。

醫院方面當時稱，就算不付醫藥費，也該把病房讓出來。蔡世明最後向其台灣家屬分析法律問題，可能會涉及遺棄等，家屬才出面。

由於兩岸官方無直接聯繫溝通管道，台灣人在中國大陸出了問題，或者淪為無人照料的台流，多由台商協會協助，類似問題在疫情 之後更為嚴重。

台灣的海基會人員推著台胞步出台北松山機場。(圖：台商提供)

例如去年5月疫情期間，湖北荊門一名台灣人無業且無醫保 ，因疾病導致下半身癱瘓，一度萬念俱灰，向在荊門的朋友囑託後事，後來經由當地台辦和台協居中幫忙，聯絡到海基會與在台家屬。

當地台辦先是安排這名台灣人住院，待病情穩定後，從荊門搭救護車，歷經1200多公里、15個小時的長途跋涉，才抵達廈門機場，後搭機回台。

荊門市台協會長簡俊男當時聯繫上這名台灣人在台家屬，詳細告知病情及現況，提前預訂在台隔離酒店，並請海基會等相關部門，開闢返台綠色通道，在返程中做到非必要不停留。

簡俊男表示，最大功勞是航空公司和海基會經貿處同仁。海基會人員親自到松山機場接人，送該名台灣人搭救護車回花蓮。他坦言，不希望看到台灣人在中國大陸落難卻沒有人管，「落葉歸根最重要」。