夏威夷致命惡火奪101命 肇因疑掉落電纜線

夏威夷茂宜島野火釀99死，當地居民指出，事發前看見木製電線桿冒出閃光，火花濺落草地後，引燃一排火焰。（路透）

夏威夷茂宜島 居民特魯（Shane Treu）被住家一帶呼嘯的風聲吵醒，黎明時分走到屋外，看見木製電線桿突然冒出一道閃光，火花濺落到下方乾燥草地，迅速引燃一排火焰。

他隨即撥打911通報，並開啟臉書（Facebook）視訊直播自己試圖在拉海納（Lahaina）滅火的過程，包括用澆花水管淋濕房子周圍。

49歲的度假村員工特魯向美聯社表示：「我聽到嗡嗡聲。就好像有人點燃煙火一樣。火勢直接往山丘上更大草堆處蔓延，在強風助長下，大火猛烈燃燒。」

特魯和其他人捕捉到火災發生之初的情景，這場惡火成了美國超過一世紀以來死傷最慘重的野火。如今影片陸續曝光，並成了關鍵證據，一切指向掉落的公用電纜線可能就是火災肇因。夏威夷電力公司（Hawaiian Electric Co.）挨批當時明明接獲強風警告，卻未關閉電源，並在數十根電纜開始掉落後，仍維持供電。

尋求為至少101人罹難一事向夏威夷電力公司究責的集體訴訟已經提出。訴狀援引夏威夷電力公司自己的文件，內容顯示公司知悉在加州 火災中用到的預先斷電措施是預防野火的有效策略，但卻從未實際採行這種做法。

史丹佛大學（Stanford University）氣候及能源政策計畫（Climate and Energy Policy Program）負責人、野火專家瓦拉（Michael Wara）表示：「沒人希望關閉電源，很不方便，但任何具有重大野火風險，特別是強風助長野火風險的公用事業，就需要這麼做，而且需要備有計畫。」

他說：「然而在這次情況下，該公用事業並沒有這麼做。

瓦拉指出：「也可能有其他原因釀成這場大火、該公用事業纜線並非肇事主因，但如果是的話，這一切本來根本不必發生。」

控告夏威夷電力公司的其中一名律師華茲（Mikal Watts）表示，鑑於當時天氣和助燃條件，這場摧毀拉海納的大火可以預見。華茲指出，夏威夷電力公司文件顯示，公司知道其茂宜島上的電力網絡數十年來年久失修，已經老化。華茲表示，老舊的電纜線本應在2019年到今年之間汰換，電力公司卻延遲這項工程。

夏威夷電力公司拒絕對訴訟中的指控發表意見，或對公司過去是否曾因強風關閉電源一事置評，不過公司總裁兼執行長木村雪莉（Shelee Kimura）昨天在記者會上提到，促成這個決定的因素很多，包括可能會影響仰賴特殊醫療設備的人，以及需要電力抽水的消防人員。