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夏威夷致命惡火奪101命 肇因疑掉落電纜線

中央社／檀香山15日綜合外電報導
夏威夷茂宜島野火釀99死，當地居民指出，事發前看見木製電線桿冒出閃光，火花濺落草地後，引燃一排火焰。（路透）
夏威夷茂宜島野火釀99死，當地居民指出，事發前看見木製電線桿冒出閃光，火花濺落草地後，引燃一排火焰。（路透）

夏威夷茂宜島居民特魯（Shane Treu）被住家一帶呼嘯的風聲吵醒，黎明時分走到屋外，看見木製電線桿突然冒出一道閃光，火花濺落到下方乾燥草地，迅速引燃一排火焰。

他隨即撥打911通報，並開啟臉書（Facebook）視訊直播自己試圖在拉海納（Lahaina）滅火的過程，包括用澆花水管淋濕房子周圍。

49歲的度假村員工特魯向美聯社表示：「我聽到嗡嗡聲。就好像有人點燃煙火一樣。火勢直接往山丘上更大草堆處蔓延，在強風助長下，大火猛烈燃燒。」

特魯和其他人捕捉到火災發生之初的情景，這場惡火成了美國超過一世紀以來死傷最慘重的野火。如今影片陸續曝光，並成了關鍵證據，一切指向掉落的公用電纜線可能就是火災肇因。夏威夷電力公司（Hawaiian Electric Co.）挨批當時明明接獲強風警告，卻未關閉電源，並在數十根電纜開始掉落後，仍維持供電。

尋求為至少101人罹難一事向夏威夷電力公司究責的集體訴訟已經提出。訴狀援引夏威夷電力公司自己的文件，內容顯示公司知悉在加州火災中用到的預先斷電措施是預防野火的有效策略，但卻從未實際採行這種做法。

史丹佛大學（Stanford University）氣候及能源政策計畫（Climate and Energy Policy Program）負責人、野火專家瓦拉（Michael Wara）表示：「沒人希望關閉電源，很不方便，但任何具有重大野火風險，特別是強風助長野火風險的公用事業，就需要這麼做，而且需要備有計畫。」

他說：「然而在這次情況下，該公用事業並沒有這麼做。

瓦拉指出：「也可能有其他原因釀成這場大火、該公用事業纜線並非肇事主因，但如果是的話，這一切本來根本不必發生。」

控告夏威夷電力公司的其中一名律師華茲（Mikal Watts）表示，鑑於當時天氣和助燃條件，這場摧毀拉海納的大火可以預見。華茲指出，夏威夷電力公司文件顯示，公司知道其茂宜島上的電力網絡數十年來年久失修，已經老化。華茲表示，老舊的電纜線本應在2019年到今年之間汰換，電力公司卻延遲這項工程。

夏威夷電力公司拒絕對訴訟中的指控發表意見，或對公司過去是否曾因強風關閉電源一事置評，不過公司總裁兼執行長木村雪莉（Shelee Kimura）昨天在記者會上提到，促成這個決定的因素很多，包括可能會影響仰賴特殊醫療設備的人，以及需要電力抽水的消防人員。

夏威夷 茂宜島 加州

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