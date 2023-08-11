中客要來了…美物價高拒簽多 業者期待也怕受傷害

華資餐飲業者表示，如果大批中國遊客進來，他們肯定會想辦法增加人手。（記者楊青／攝影）

中國10日宣布恢復中國旅客可赴美團隊遊，南加州 華人酒店和餐飲業者引頸期待，但也擔心美國破紀錄的通貨膨脹 和依然嚴格的來美簽證嚇退中客，中國來美旅遊恢復疫情 前的井噴狀態難以立竿見影。

聖蓋博谷華資餐飲業者David黃表示，非常想念2019年之前中國遊客大批湧入的日子。那時受惠自由行、團體客熱絡，餐館成天人山人海。他說：「那幾年的高峰期，我們餐館幾乎全部都是中國客人，一天忙到晚，生意好得不得了」，但疫情之後中國客人明顯劇減，最後連一個遊客都沒有。

南加州迪士尼附近的酒店，疫情開放後大多有八成或以上的優良入住率。（圖：李秉信提供）

David黃在聖蓋博、鮑爾溫公園和艾爾蒙地擁有三家餐館。他表示，疫情之後，華資餐館曾有一段報復性消費時期，大家像久困籠中的鳥，一下子全部出來消費，但這段消費熱已明顯降溫，加上通貨膨脹的因素，現在餐飲業重新進入淡季和轉型期。所以非常期待中國遊客到來，無論是消費人數，還是消費檔次，都可望為餐飲業重新注入活力。

南加州的華資酒店和旅館業者表示，事實上現在的美國的旅遊環境與數年前中國來美高峰期已經是今非昔比，包括美國的通貨膨脹，與中國的通貨緊縮，形成鮮明對比，加上來美簽證依然處於嚴格狀態，中國旅客來美大潮，在美業者恐怕是「看得見，吃不著」。

南加州迪士尼附近的酒店，疫情開放後大多有八成或以上的優良入住率。（圖：李秉信提供）

在迪斯尼樂園附近擁有Travel Logs和Days Inn等酒店的資深酒店業者李秉信表示，事實上開放之後就有一些旅行社前來接洽訂房，同時透露說美國對中國遊客的拒簽率很高，同時中美之間航班很少，機票居高不下，所以客人入住可能不能保障等等。他表示，疫情前中國遊客來美就像進自家廚房一樣方便，但現在各方面都已發生很大變化。

他舉例說，疫情前他們的酒店一個房間的價格為90元左右，這些年嚴重的通貨膨脹，各種費用劇增，客房價格現在已升高到140至150元，即便是團價可以打八折，也比從前高出不少，現在的酒店房價讓不少中國旅行社卻步，因為美國這些年的通貨膨脹嚴重，中國則正好相反。來美旅遊性價比，估計是未來中國遊客考量因素。

在迪斯尼樂園附近擁有Travel Logs和Days Inn等酒店的資深酒店業者李秉信（右）樂觀中國開放團體遊順利成行，但也擔心兩國消費環境的落差和簽證難成爲中客來美阻力。（圖：李秉信提供）

華資酒店業者表示，相比之下，美國疫情之後旅遊一直處於較穩定上升事態，民眾也似乎慢慢習慣了居高不下的通脹，很多不花大錢購買房子的人，對旅遊則相當捨得花銷。所以「全國酒店都處於較高入住率的情況，對充滿許多變數的中國遊客訂單，不一定那麼熱衷」。

華資餐飲業者則表示，如果大批中國遊客進來，目前最棘手的是人手問題，一方面疫情之後很多人不再入行餐飲業，工人難找；另一方面業者也因為生意尚不穩定，不輕易投資增加人數。

紐約華埠天馬旅遊旅行社營運代表說，在三年疫情影響的餘波下，仍須至少數月時間才能看到明顯變化。他表示，以往會與中方旅行社合作，負責紐約當地遊玩項目安排，但當下仍以接待暑期散客為主。