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提前預支 民眾從401(k)領錢年增36% 專家憂：搶劫未來的自己

編譯陳韻涵／綜合8日電
做為美國人最常使用的退休儲蓄工具401(k)，民眾近來從中提領現金以驚人的比率增加，顯示民眾的支出負擔也在快速增加。（美聯社）
做為美國人最常使用的退休儲蓄工具401(k)，民眾近來從中提領現金以驚人的比率增加，顯示民眾的支出負擔也在快速增加。（美聯社）

美國銀行(Bank of America)8日公布的數據顯示，愈來愈多客戶因為手頭緊而預支401(k)退休帳戶的存款，今年第二季的人數比第一季多，顯示錢關難過的人增加。  

美國銀行分析客戶數據發現，今年4月到6月有1萬5950人從401(k)退休帳戶提領的金額，比今年1月到3月增加；若以年增來看則增加36%；401(k)退休帳戶屬於員工福利計畫，目前有超過400萬人參與。

LendingTree首席信貸分析師舒茲(Matt Schulz)表示，這種情況是「令人憂心」的發展，顯示許多人日子難過而需動到退休儲蓄。舒茲說：「你理解為何人們一窩蜂這麼做，但隨時間流逝，機會成本真的很高。」

有線電視新聞網(CNN)近期民調發現，51%的美國受訪者仍認為美國經濟在走下坡，且情況可能更慘。

美國銀行最新的Participant Pulse報告也發現，今年第一季有更多人從職場計畫借貸，平均存入減少；但若看受雇者的整體存入額，今年上半年持平，更多人增加而非減少。

美國銀行退休與個人財富方案主任羅納‧薩畢亞(Lorna Sabbia)說：「報告凸顯兩個現象，一是樂觀的年輕職員儲蓄存錢、平衡成長，二是提領趨勢增加，今年更多人把短期開銷看得比長期儲蓄更重要。」

勞動市場依然強勁，經濟成長、消費者肯花錢，新冠肺炎疫情兩年後造成的高通膨則對家庭支出造成負擔；紐約聯邦儲備銀行今年第一季數據顯示，2019年以來，美國家庭總負債額增加近3兆元。

「哈佛商業評論」(Harvard Business Review)今年3月發表的研究指出，2014年至2016年間，41.4%的美國員工離職時領取401(k)退休帳戶一部分的款項，更令人訝異的是，85%的人離職時領光401(k)退休帳戶。

調查結果讓專家對許多美國人未來的退休保障備感憂慮，Waymaker財務規畫(Waymaker Financial Planning)的認證財務規畫員蜜雪兒‧巴爾加斯(Michelle M. Vargas)形容，提領401(k)形同搶劫未來的自己。

她說：「領走退休帳戶裡的錢，資金就會從長期退休投資中減少而無法成長，有些人可能認為這點小錢不影響，但今天未成長的每一塊錢，都會讓未來的退休收入減少。」

美國銀行8日公布的數據顯示，愈來愈多客戶從401(k)退休帳戶領錢，顯示日子難過...
美國銀行8日公布的數據顯示，愈來愈多客戶從401(k)退休帳戶領錢，顯示日子難過。（美聯社）

退休 401(k) 儲蓄

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