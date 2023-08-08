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「有錢人」標準是啥？國稅局認證：年收入54萬元

編譯廖振堯／綜合6日電

收入要到什麼等級才算有錢人？答案可能取決於住所、職業、儲蓄或投資的金額、消費習慣等等，要確定一個符合有錢人的確切收入水準很困難，大量的研究和調查都有不同衡量標準。理財網站「SmartAsset.com」則列出兩大標準：國稅局(IRS)的頂端1%須達年收入54萬；智庫「經濟政策研究所」(Economic Policy Institute，EPI)則認為要近82萬。

據報導，國稅局2019財年的數據顯示年收入達54萬9元即可躋身前1%，或等同月收入約4萬5000元；若目標是前5%，那年收入也要50萬元。EPI的基準不同，前1%標準更高，以2021年數據要超過81萬9324元或月收入6萬8277元才能晉級；前5%的年收入標準卻更低，為33萬5891元。

人口普查局的最新數據顯示實際家庭年收入中位數約為7萬1000元，而要達到前20%則需要接近翻倍至13萬545元。不過SmartAsset研究全美百大城市，指出這在不同地區有巨大差異，如舊金山居民需年收25萬元才能達到前20%；而年收7萬444元便能成為底特律收入前20%人群。

而「有錢」與「富有」，差別究竟為何？有錢人可能手頭有現金餘裕，可買些奢侈品或負擔昂貴假期；富有的人則可能更專注於增加淨資產、創造能傳家世的財務遺產。據嘉信理財公司(Charles Schwab)，一般美國民眾認為淨資產達77萬4千元足以實現財務舒適，而淨資產220萬元便是富有人士。

但年收入多少才是富有，最終仍取決於如何定義自己財務舒適所需的金額？如何運用收入和資產？這並沒有一個絕對數字可以定奪。有些人可能只要不需擔心錢就感到富有，另有些人認為需要賺到足夠的錢讓他們退休後生活方式也不會受到影響。除了開源、節流、減少債務、及早投資，也能洽詢專業財務顧問，幫助您制定相關計畫，以上周全的準備加上及早開始，都是致富的不二法門。

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