紐時民調：川普54% 遙遙領先德桑提斯17%

共和黨2024年總統初選恐將是2016年的翻版，即使所有反川勢力聚集在一起，最後還是不敵川普。(路透)

如果共和黨 2024年總統初選今天舉行，共和黨員會投票給誰？紐約時報與錫耶納學院(Siena College)最新民調顯示，前總統川普 雖然官司纏身，共和黨支持者照樣相挺，初選支持度高達54%，遙遙領先排名第二、支持度17%的佛州州長德桑提斯 (Ron DeSantis)。

前副總統潘斯(Mike Pence)、南卡羅來納州聯邦參議員史考特(Tim Scott)以及前美國駐聯合國大使海理(Nikki Haley)支持度均為3%，併列第三名。

紐時與錫耶納學院的民調是在7月23日至27日，對全國抽樣選出可能在共和黨初選投票的932名選民的電話訪調。

民調顯示，死忠川粉占共和黨選民37%，圖為2021年1月國會暴亂時，死忠川粉持標語牌宣稱川普勝選。(美聯社)

統計結果顯示，川普初選支持度一支獨秀，領先排在第二名的德桑提斯37%。不管以選民年齡、性別、學歷、中間派或保守派、都會或偏鄉等條件區分，川普支持度都排在第一。

紐時分析，「比川普贏面更大」、「管理政府更有效率」是德桑提斯的主打政見，但到目前為止卻未獲得共和黨支持者青睞；民調結果顯示，就連支持德桑提斯對抗激進「覺醒意識形態」(woke ideology)的共和黨支持者，在初選當中也都偏向川普。

報導指出，德桑提斯選情隱憂還包括，在共和黨最核心、最具影響力的基本盤裡，德桑提斯獲得支持度薄弱；65歲以上共和黨選民裡，德桑提斯只拿到9%支持度，沒有大學學位的共和黨選民裡，德桑提斯支持度為13%。形容自己是「立場非常保守」的共和黨選民當中，65%選民支持川普，15%選民支持德桑提斯。

除了川普、德桑提斯之外，其他候選人在這份全國民調中，支持度都未突破3%。印度裔企業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)、前新澤西州州長克利斯蒂(Chris Christie)同樣獲得2%支持度。

如果排除其他候選人，在川普與德桑提斯兩人對決的情況下，調查顯示川普獲得支持度為62%，德桑提斯支持度31%。

紐時分析，以目前趨勢看來，共和黨2024年總統初選恐將是2016年的翻版，即使所有反川勢力聚集在一起，最後還是不敵川普。