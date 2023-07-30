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致敬越戰英雄巴納姆 同名軍艦緬因州下水

記者胡玉立／綜合報導
海軍飛彈驅逐艦「巴納姆號」(Harvey C. Barnum Jr.)29日在緬因州巴斯鋼鐵廠舉行命名暨下水典禮，現年83歲的越戰英雄巴納姆出席見證這一歷史時刻。(美聯社)
海軍飛彈驅逐艦「巴納姆號」(Harvey C. Barnum Jr.)29日在緬因州巴斯鋼鐵廠舉行命名暨下水典禮，現年83歲的越戰英雄巴納姆出席見證這一歷史時刻。(美聯社)

現年83歲的越戰英雄、首位二度重返越南戰場並獲得榮譽勳章(Medal of Honor)的巴納姆(Harvey Barnum)，29日在緬因州巴斯鋼鐵廠(Navy shipbuilder Bath Iron Works)見證妻子瑪莎·希爾 (Martha Hill) 為「巴納姆號」(Harvey C. Barnum Jr.)海軍飛彈驅逐艦主持命名暨下水典禮。

包括海軍部長德爾托羅(Carlos Del Toro)、緬因州州長及多位聯邦參議員，均出席了向巴納姆致敬的命名暨下水典禮。德爾托羅讚揚巴納姆謙遜慷慨，是激勵陸戰隊員的戰爭英雄。陸戰隊代理司令史密斯(Eric Smith)盛讚巴納姆是「陸戰隊傳奇」。

巴納姆在儀式前受訪表示，當他得知軍艦將以他的名字命名時，他一時語塞；「任何認識我的人都知道，我從來沒有說不出話的時候。」

巴納姆也回想自己剛上戰場時，軍階是陸戰隊中尉，1965年12月18日「豐收月行動」(Operation Harvest Moon)那天，他的部隊遇襲，無線電操作員和指揮官身亡。他意識到自己身為砲兵觀察員，已是全連軍階最高軍官；儘管他才抵達幾天，隊裡連他叫什麼都不知道，他仍帶領全連隊反攻。他揮舞手槍、呼叫砲兵發起反擊、監督疏散傷員，最終突破重圍並重新加入全營。

「這是很艱難的任務。但當事情變艱難時，頑強堅持下去，這就是陸戰隊，」巴納姆說：「我們團結一致。你也知道，沒什麼比一群陸戰隊員知道同袍被殺，更同仇敵愾了。」

巴納姆服役近30年後，以上校軍階從陸戰隊退役；曾任國防部禁毒政策首席主任、負責預備役事務的海軍副助理部長和代理助理部長。

巴納姆飛彈驅逐艦是伯克級驅逐艦(Arleigh-Burke class destroyer)，全長510呎，排水量9500噸。該艦仍在造船廠準備交艦工作。

緬因州 越南 國防部

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