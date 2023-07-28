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熱浪影響旅遊：機艙如烤箱 工人需頻繁休息 飛機減重才能飛

記者胡玉立／綜合報導
最近幾周席捲美國部分地區的熱浪，已為忙著因應旅遊旺季挑戰的各家航空公司，帶來嚴苛新考驗。圖為熱到不行的紐約客在公園噴泉沖涼。（Getty Images ）
最近幾周席捲美國部分地區的熱浪，已為忙著因應旅遊旺季挑戰的各家航空公司，帶來嚴苛新考驗。圖為熱到不行的紐約客在公園噴泉沖涼。（Getty Images ）

最近幾周席捲美國部分地區的熱浪，已為忙著因應旅遊旺季挑戰的各家航空公司，帶來嚴苛新考驗；氣溫飆升，戶外工人需要更頻繁休息，飛機有時需要更長跑道或須減輕重量才能在密度較小的空氣中起飛；飛機在停機坪上等待時，旅客和機組人員也被迫忍受機艙內像「烤箱」一樣的高溫

華爾街日報報導，17日搭乘達美航空(Delta)555號航班的乘客德波爾(Christopher DeBoer)大吐苦水，指該航班原訂自拉斯維加斯飛往亞特蘭大，卻在華氏111度高溫下在地面停留約三小時後被取消。他說：「真的非常難受。愈坐愈熱，還可以聞到一股霉味。」

聯邦運輸部已在調查這起事件。達美航空也表示配合調查。

達美航空已向該航班乘客提供2萬點SkyMiles常客計畫獎勵和退還票款，並為滯留拉斯維加斯過夜的乘客提供餐食和酒店優惠券。達美航空發言人表示，一名空服人員和一名乘客在當地一家醫院接受治療。

達美航空、美國航空、聯合航空、西南航空等都表示，他們鼓勵工人在炎熱夏季休息和補充水分。美國航空表示，極少數航班因高溫改道和延誤，但公司已努力避免造成更嚴重影響。

至於機艙內的高溫，航空公司表示，他們會努力確保飛機在乘客登機前配備適當空調，透過登機口軟管泵送冷空氣來冷卻機艙，並在飛機滑行時運行空調輔助動力裝置。但乘客和機組人員仍抱怨頻頻。

空服人員協會(Association of Flight Attendants-CWA)發言人加蘭 (Taylor Garland) 表示，「這問題一直都在，每年夏天都會出現同樣情況。」

AFA-CWA曾於2018年請求運輸部制定機艙溫度標準，但迄今政府並未設定任何溫度限制。眾院上周通過的重新授權聯邦航空管理局法案，已要求研究飛機內溫度達到極端水平時，對乘客和機組人員的影響；即將在參院辯論的配套法案也有類似措施。

達美航空 高溫 眾院

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