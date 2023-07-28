保護工人 改進預報 讓飲水更易取得…拜登推多項措施對抗酷暑

酷熱危機提升到國家層級，拜登總統27日發表因應措施，要求提供民眾充足的飲水。（ Getty Images）

拜登 總統27日宣布多項對抗極端炎熱氣候的措施，包括保護建築和農業等戶外工作者、改進氣象預報、讓飲用水更容易取得，保護民眾對抗酷暑。

●逾1.5億人處於高溫 警告

華盛頓郵報報導，西岸到中西部、東北部到新英格蘭地區超過1億5000萬人處於高溫警告下；在酷熱影響大眾之際，氣象單位發布高溫警告，白宮宣布提撥額外經費，改善天氣預報，確保受乾旱影響的西部州民更容易取得潔淨飲用水。

拜登說，「即便是那些否認我們面臨氣候危機的人，都無法否認極端炎熱對美國人的影響。」

拜登公布的新措施包含諸多實際建議，如外出攜帶瓶裝水，留意會燙的人行道等，並將推出專門公告熱相關資訊的政府網站「heat.gov」，羅列應對熱傷害的各項資源。

拜登在鳳凰城與聖安托尼奧兩市市長的陪同下宣布前述措施，這兩個城市經歷長期且殘酷的高溫影響。

●環保人士籲宣布緊急狀態

儘管拜登意圖協助全國應對高溫，卻未能宣布自由派議員和氣候社運人士倡議的氣候緊急狀態，後者得以動員更多行政資源，包括阻止原油出口，並對進一步約束造成地球暖化的化石燃料業。

民主黨籍亞利桑納州聯邦眾議員蓋耶哥(Ruben Gallego)肯定拜登今日的宣布，是保障亞州避免極端炎熱的「有意義措施」，但仍需更努力。

蓋耶哥明年將角逐連任，且與其他議員共同起草兩黨具共識的「極端炎熱緊急法案」(Extreme Heat Emergency Act)，盼將極端炎熱納入聯邦緊急事務管理署(FEMA)的重大災害事件列表。

蓋耶哥在聲明中表示，「我們需要快速且迅速動員資源，要求FEMA宣告極端炎熱為緊急事件，我將持續推動政府與眾院做到這點。」

環保組織「環保選民聯盟」(League of Conservation Voters)政府事務副總裁提爾南‧希坦菲爾德(Tiernan Sittenfeld)表示，拜登的各項措施「顯然有其必要」，但「我們明顯處於氣候緊急狀態，需要政府支援宣布」，「在高溫持續破紀錄之際，迅速採取更多措施很重要」。