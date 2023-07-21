熱情接待季辛吉、蓋茲…北京懷疑拜登政府 盼從民間影響華府

隨著拜登政府在地緣政治、軍事及技術上變本加厲的全力遏制中國，北京努力透過美國民間來改變華府觀點，就顯得愈來愈重要。(美聯社)

中國高調歡迎百歲的美國前國務卿季辛吉，不僅稱讚他的外交智慧，甚至最高領袖習近平 也向他表示「我們不會忘記老朋友」；紐約時報20日的一篇報導分析，北京 對季辛吉的熱情接待，是試圖利用官方外交渠道之外的方式，以擴大所發出信息的範圍，藉此影響華府 的觀點。

在此之前，也獲習近平稱為老朋友的微軟創始人蓋茲(Bill Gates)、特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)等商界領袖到訪時也得到熱情歡迎，不僅反映出北京已把焦點轉向那些符合自己立場的美國菁英，也說明了愈加懷疑拜登政府。

隨著拜登政府在地緣政治、軍事及技術上變本加厲的全力遏制中國，北京努力透過美國民間來改變華府觀點，就顯得愈來愈重要。中央情報局前中國分析主管懷爾德(Dennis Wilder)認為，這是中國刻意採取的戰略。

他表示，中國是藉此激勵那些在中國經濟及整體關係的美國既得利益者，協助改變華府的觀點，甚至政策。

南京大學國際關係學院院長朱鋒表示，季辛吉到訪直達最高層，表明了北京是渴望如何影響、拉攏美國政策菁英，以減少美國對中國的戰略打壓，然而像季辛吉這樣的聲音，在華盛頓愈來愈少。

隨著近年來中美關係惡化，中方認為，美國官員應該向季辛吉及其支持維持接觸的立場學習，因此習近平也明確向季辛吉表示，「希望你(季辛吉)和美國有識之士繼續為推動中美關係重回正確軌道發揮建設性作用。」

除了政界之外，中國也一再向美國商界領袖示好，除蓋茲、馬斯克，還有蘋果執行長庫克(Tim Cook )、摩根大通執行長戴蒙(Jamie Dimon)等最近都訪問過中國，部分更與中國高層會晤。

通過這些會晤，習近平試圖強調中美兩國商業關係的重要性，並表明雙方關係若持續緊張只會危及商業；同時也藉著美國商界領袖的到訪，向國內傳達外國有信心中國經濟開始復甦。