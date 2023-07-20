「蔣介石反省內心 寫日記洩憤」兩蔣日記重回台灣 推進研究

藏於加州史丹福大學胡佛研究院的蔣經國私人日記，將重返台灣。( 記者林亞歆／攝影)

史丹福胡佛研究院19日表示，很欣慰兩蔣日記 的訴訟案得以落幕，胡佛研究所的階段性任務已達成，「兩蔣文物」重回台灣，對於想要理解與研究近代中國史與戰後台灣史的學者與民眾而言，是一件非常有意義的事。胡佛研究院將繼續提供複製本，民眾只要依規定在線上預約，仍可到館閱覽。

胡佛研究院研究員、胡佛檔案館東亞館藏部主任林孝庭說，胡佛研究院過去十幾年來，依照最初合約內容公開「兩蔣日記」。過去十餘年來全球各地陸續有中、英、日文相關著作出版問世，「兩蔣日記」的開放確實推進了近代中華民國 史與東亞史等相關領域研究。

林孝庭表示，相信「兩蔣日記」回到國史館後，可以拋開政治色彩與意識形態，讓台灣本地的學者更加便利接觸到這批史料，讓學術研究能夠進一步向前推進。

在台灣的學者則表示，過去幾年的例子也證明，隨著兩蔣日記提供學界查閱，西方學界近年的著作中，對他們的評價明顯上升。

政大歷史系教授劉維開表示，兩蔣日記先前因家屬的反對而無法出版，但研究者可到胡佛研究所查閱，因此有手抄本在學界私下流傳。這些抄本多半出自中國學者，他們對兩蔣的研究，主要在1949年之前的中國時期；而在台灣，近代史學界缺乏資源，沒法大量派人赴美抄錄日記，使得學界對兩蔣日記的內容瞭解，台灣時期的詳盡度不及中國時期。如今日記所有權歸於國史館，如果能夠出版，各圖書館都能輕易翻查，對於史料廣度與研究便利度，當然是很大貢獻。

圖為蔣介石寫給當時擔任行政院長與宋子文信，討論國家未來各項發展。目前收藏在胡佛研究院檔案中心。(記者吳日君／翻攝)

老蔣情緒、情欲 日記坦率

近年學界研讀發現，蔣介石對自己每天的情緒甚至情欲，都坦率地寫在日記中。對此劉維開認為，蔣這種行為是受到傳統理學的影響，把日記當成內心反省的工具，因此心裡想到什麼就寫什麼，也藉此來發洩自己的情緒。他在日記中痛罵某些人，不代表這些情緒會表現在面對對方時的作為。

長期研究兩蔣日記的胡佛研究院研究員郭岱君，接受聯合報採訪時曾表示，兩蔣日記無疑是近代史研究的寶藏，自從公布之後，前來查閱的相關領域學者始終絡繹於途。

郭岱君表示，古人認為寫日記是自我反省檢討的工具，留學日本、深受王陽明學說與基督教影響的蔣介石更是如此。然而不同於許多名人，對外公布日記時刻意刪改，蔣生前從來沒想到，自己最私密的喜怒哀樂，有朝一日會公諸於世。

蔣方智怡(右)2013年曾向史丹福檔案館長蘇薩致贈紀念牌，感謝多年來保管與開放蔣介石日記。(本報系資料照)

郭岱君說，隨著蔣介石、宋子文等人的史料公布，近年學界對他們的評價普遍上揚。反之，某些名人的子孫過度為長者諱，對日記或文件高度篩選，反而無法達到辯誣平反的效果。

香港 科技大學榮休教授齊錫生則說，從蔣日記當中可以證明，他的學問與求知積極度，都比外界預期要好。