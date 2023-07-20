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新聞透視／兩蔣日記判定歸屬 台當思對歷史尊重

記者高凌雲
蔣方智怡（左）2005年將兩蔣日記交由史丹福大學保管；蔣友梅（右）則主張兩蔣日記所有權應該是家屬擁有。這批歷史的文物終於在美國法院判決下回歸中華民國政府所有。（本報系資料照片）
蔣方智怡（左）2005年將兩蔣日記交由史丹福大學保管；蔣友梅（右）則主張兩蔣日記所有權應該是家屬擁有。這批歷史的文物終於在美國法院判決下回歸中華民國政府所有。（本報系資料照片）

美國法院判兩蔣日記歸台灣的國史館所有，這其實是蔣家後人意見看法不同所引發的爭論，早在蔣經國過世後隔天，蔣家後人就已為了蔣經國日記歸屬吵了起來。

根據台灣的前行政院長郝柏村日記所載，1988年1月14日，蔣經國病逝隔日，蔣孝武對蔣經國交付蔣孝勇保管蔣經國生前日記感到不滿，形成兩兄弟間的爭論。

蔣經國生前對蔣孝武家庭糾紛十分頭痛，在最後的歲月裡，最常陪伴他的是蔣孝勇；蔣孝勇經常到七海官邸陪伴父親，父親日記自然由他保管，蔣孝勇死後才由遺孀蔣方智怡交給美國史丹福大學暫管。

最初蔣孝武不認為這件事情可以由蔣孝勇單獨處理，兩人在這之前早有嫌隙，後來也演變成李登輝運用蔣孝武拉攏國民黨內部派系，蔣孝武又與當時在外交部工作的章孝嚴交好，認了章孝嚴為兄弟。

兩蔣日記歸屬問題，後來成了蔣友梅與其他家人的爭議。蔣友梅為蔣經國長子蔣孝文與徐乃錦所生，蔣經國生前最疼愛女兒蔣孝章，對蔣友梅臥病多年的父親也抱有歉意，因此對蔣友梅更是疼愛有加。蔣友梅主張日記為蔣家所有，不願為政府所有，或許與其長年旅居海外、對於台灣政局多有不滿所致，畢竟台灣在政黨輪替後屢屢發生破壞慈湖陵寢、各地蔣中正銅像遭遷移或破壞，政府復以轉型正義之名，行羞辱中國近代歷史重要領袖之實，看在蔣家後代眼中自然不放心日記由政府保管。

蔣家後人彼此原本就有許多複雜關係，更增加這批重要歷史文件的爭議，最終透過司法判定文物歸屬，再複雜的政治考量最後還是要還原到對歷史的尊重。

蔣經國 兩蔣日記 史丹福大學

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