賴清德將過境美 布林肯：轉機是常態 中：反對台獨分子竄美
中華民國副總統賴清德將代表蔡英文總統出訪巴拉圭參加新任總統潘尼亞（月15日的就職典禮，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）17日表示，賴清德來回都會過境美國，與過去的台灣副總統過境都一樣，也完全符合美國的「一個中國」政策，北京沒有理由以過境為藉口採取挑釁作為。
對於賴清德過境美國，中華民國外交部次長俞大㵢表示，以往都會安排在美國過境，這次也依以往慣例辦理。據悉，賴將規畫在美國台僑較多的城市過境，並在當地舉辦僑宴。依過往例子，前往中南美洲國家多取道美國西岸如洛杉磯為主。
由於台灣正值總統選舉，賴清德代表民進黨參選，使此行更受關切，北京反應特別強烈。中國外交部發言人毛寧表示，堅決反對台獨分裂分子「竄美」，已向美方嚴正交涉，將採堅決有力的措施捍衛主權。
布林肯17日在國務院表示，賴清德來回巴拉圭都會過境美國，這是常態，因為這就是一趟需要轉機的旅程，這也是非常一致且常見的做法；過去數十年來，已有10位來自台灣的副總統曾過境美國，賴清德是第11位，這也將是賴清德第二次過境美國。
一名美國國務院發言人17日以背景說明方式，透過電郵對本報記者說明，過境不是訪問，這是非官方的活動，賴清德過境是基於安全、舒適、便利與尊嚴考量；，台灣規畫的過境不會高於先例，也不會低於先例，會比照過去辦理。發言人補充，美國已對北京說明，沒有理由對過境過度反應，或藉機在台海採取挑釁行動，或者干預台灣選舉。
布林肯說，他一直告訴中國對口官員，包含上周在印尼與中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅說的：「我們無意改變台海現狀，我們的政策不變，我們反對任一方片面改變現狀，我們極度希望每個人都能和平解決任何分歧。」
布林肯說，「再說一次，這趟過境完全符合政策（指美國的一中政策）。」
國務院發言人並未正面回應賴清德過境時是否會晤美國官員，僅補充，美國不會偏好任何特定參選人或政黨，美國致力於公平對待所有參選人；除了賴清德外，國民黨總統參選人侯友宜也將在初秋時訪美。
俞大㵢表示，特使團訂於當地時間8月14日上午抵達巴拉圭，15日參加就職典禮。他說，過境美國是慣例，沒有理由跟原因造成不必要的騷擾。
金融時報報導，賴清德的出訪時間是12日至18日。
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