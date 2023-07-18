賴清德將過境美 布林肯：轉機是常態 中：反對台獨分子竄美

國務卿布林肯17日表示，賴清德來回都會過境美國，這與過去的台灣副總統過境都一樣，也完全符合美國的「一個中國」政策，北京沒有理由以過境為藉口採取挑釁作為。（Getty Images）

中華民國副總統賴清德 將代表蔡英文總統出訪巴拉圭參加新任總統潘尼亞（月15日的就職典禮，美國國務卿布林肯 （Antony Blinken）17日表示，賴清德來回都會過境美國，與過去的台灣副總統過境都一樣，也完全符合美國的「一個中國」政策，北京沒有理由以過境為藉口採取挑釁作為。

對於賴清德過境美國，中華民國外交部次長俞大㵢表示，以往都會安排在美國過境，這次也依以往慣例辦理。據悉，賴將規畫在美國台僑較多的城市過境，並在當地舉辦僑宴。依過往例子，前往中南美洲國家多取道美國西岸如洛杉磯為主。

由於台灣正值總統選舉，賴清德代表民進黨參選，使此行更受關切，北京反應特別強烈。中國外交部發言人毛寧表示，堅決反對台獨分裂分子「竄美」，已向美方嚴正交涉，將採堅決有力的措施捍衛主權。

布林肯17日在國務院 表示，賴清德來回巴拉圭都會過境美國，這是常態，因為這就是一趟需要轉機的旅程，這也是非常一致且常見的做法；過去數十年來，已有10位來自台灣的副總統曾過境美國，賴清德是第11位，這也將是賴清德第二次過境美國。

一名美國國務院發言人17日以背景說明方式，透過電郵對本報記者說明，過境不是訪問，這是非官方的活動，賴清德過境是基於安全、舒適、便利與尊嚴考量；，台灣規畫的過境不會高於先例，也不會低於先例，會比照過去辦理。發言人補充，美國已對北京說明，沒有理由對過境過度反應，或藉機在台海採取挑釁行動，或者干預台灣選舉。

布林肯說，他一直告訴中國對口官員，包含上周在印尼與中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅說的：「我們無意改變台海現狀，我們的政策不變，我們反對任一方片面改變現狀，我們極度希望每個人都能和平解決任何分歧。」

布林肯說，「再說一次，這趟過境完全符合政策（指美國的一中政策）。」

國務院發言人並未正面回應賴清德過境時是否會晤美國官員，僅補充，美國不會偏好任何特定參選人或政黨，美國致力於公平對待所有參選人；除了賴清德外，國民黨總統參選人侯友宜也將在初秋時訪美。

俞大㵢表示，特使團訂於當地時間8月14日上午抵達巴拉圭，15日參加就職典禮。他說，過境美國是慣例，沒有理由跟原因造成不必要的騷擾。