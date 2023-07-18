英特爾、輝達等半導體龍頭拜會布林肯 要求放鬆晶片銷中管制

美國晶片龍頭向政府陳情，因為中國是全球最大的晶片市場，如果政府限制美國晶片賣給中國，會嚴重打擊美國半導體產業。（路透）

拜登 政府嚴格管制高科技產品出口至中國，從半導體設備到晶片 皆受限，且還有意實施新一輪限制；消息人士指出，英特爾(Intel)、高通(Qualcomm)和輝達(Nvidia)的高層17日已與國務卿布林肯(Antony Blinken)、商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)、國家經濟會議委員會主任布蘭納德(Lael Brainard)等高階官員會面，試圖說服政府放鬆各項限制。

路透報導，國務院發言人米勒(Matthew Miller)在新聞發布會上稱布林肯在近期結束中國訪問後，希望能分享他對行業和供應鏈問題的看法，並直接聽取晶片公司如何看待供應鏈問題及在中國業務。

中國3日宣布將限制鎵和鍺等原材料出口，布林肯亦在會議中討論了此一問題。但消息人士也說並非所有官員都會與每家公司高層會面。

知情人士透露，雙方討論還包括加快支付「晶片法案」(CHIPS Act)內為半導體公司預留的資金，並確保美國政策不會將晶片公司排除在中國市場之外。這項半導體製造補貼方案價值390億元，亦提供在美建設晶片工廠25%的投資稅收抵免，估計價值240億元。

美國晶片龍頭拜會商務部長雷蒙多，希望政府不要限制美國晶片銷往中國，以免嚴重影響美國半導體產業。（路透）

新興的人工智慧(AI )技術方面，輝達正在銷售一款專為中國打造的AI晶片，獲得中企關注；英特爾執行長基辛格(Pat Gelsinger)上周前往中國時也宣佈在當地推出AI晶片。商務部去年10月已禁止部分AI應用晶片出口中國，拜登政府正在考慮更新規則，並制定一項限制對外投資的新行政命令。一位白宮國家安全委員會發言人表示，行動均經過精心設計，聚焦有國安影響的科技，旨在確保美國及盟國的技術不會被用來破壞國家安全。

美國半導體產業協會(SIA)17日亦呼籲拜登政府「不要進一步限制對中晶片銷售」，並敦促政府應允許該行業繼續進入中國市場，因中國是全球最大的商業半導體市場。

根據該協會資料，去年中國的半導體採購額為1800億元，佔全球總額5559億元的三分之一以上，是最大的單一市場。高通是唯一獲得監管機構許可銷售手機晶片給華為的公司。