我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

勁球頭獎史上第三高 華洋民眾試手氣

阿茲海默症現曙光 禮來抗體新藥證實延緩認知衰退病程

英特爾、輝達等半導體龍頭拜會布林肯 要求放鬆晶片銷中管制

編譯廖振堯／綜合17日電
美國晶片龍頭向政府陳情，因為中國是全球最大的晶片市場，如果政府限制美國晶片賣給中國，會嚴重打擊美國半導體產業。（路透）
美國晶片龍頭向政府陳情，因為中國是全球最大的晶片市場，如果政府限制美國晶片賣給中國，會嚴重打擊美國半導體產業。（路透）

拜登政府嚴格管制高科技產品出口至中國，從半導體設備到晶片皆受限，且還有意實施新一輪限制；消息人士指出，英特爾(Intel)、高通(Qualcomm)和輝達(Nvidia)的高層17日已與國務卿布林肯(Antony Blinken)、商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)、國家經濟會議委員會主任布蘭納德(Lael Brainard)等高階官員會面，試圖說服政府放鬆各項限制。

路透報導，國務院發言人米勒(Matthew Miller)在新聞發布會上稱布林肯在近期結束中國訪問後，希望能分享他對行業和供應鏈問題的看法，並直接聽取晶片公司如何看待供應鏈問題及在中國業務。

中國3日宣布將限制鎵和鍺等原材料出口，布林肯亦在會議中討論了此一問題。但消息人士也說並非所有官員都會與每家公司高層會面。

知情人士透露，雙方討論還包括加快支付「晶片法案」(CHIPS Act)內為半導體公司預留的資金，並確保美國政策不會將晶片公司排除在中國市場之外。這項半導體製造補貼方案價值390億元，亦提供在美建設晶片工廠25%的投資稅收抵免，估計價值240億元。

美國晶片龍頭拜會商務部長雷蒙多，希望政府不要限制美國晶片銷往中國，以免嚴重影響美...
美國晶片龍頭拜會商務部長雷蒙多，希望政府不要限制美國晶片銷往中國，以免嚴重影響美國半導體產業。（路透）

新興的人工智慧(AI)技術方面，輝達正在銷售一款專為中國打造的AI晶片，獲得中企關注；英特爾執行長基辛格(Pat Gelsinger)上周前往中國時也宣佈在當地推出AI晶片。商務部去年10月已禁止部分AI應用晶片出口中國，拜登政府正在考慮更新規則，並制定一項限制對外投資的新行政命令。一位白宮國家安全委員會發言人表示，行動均經過精心設計，聚焦有國安影響的科技，旨在確保美國及盟國的技術不會被用來破壞國家安全。

美國半導體產業協會(SIA)17日亦呼籲拜登政府「不要進一步限制對中晶片銷售」，並敦促政府應允許該行業繼續進入中國市場，因中國是全球最大的商業半導體市場。

根據該協會資料，去年中國的半導體採購額為1800億元，佔全球總額5559億元的三分之一以上，是最大的單一市場。高通是唯一獲得監管機構許可銷售手機晶片給華為的公司。

晶片 AI 拜登

上一則

紐時：川普若再當選 擬擴張總統權 行政恐更中央集權

下一則

網域名拼錯1字 美軍數百萬封「敏感電郵」誤發俄盟友

延伸閱讀

賴清德將過境美 布林肯：符合一中政策 北京沒挑釁理由

賴清德將過境美 布林肯：符合一中政策 北京沒挑釁理由
柯瑞抵北京 重啟氣候談判 蘇利文呼籲全球 施壓中國促減碳

柯瑞抵北京 重啟氣候談判 蘇利文呼籲全球 施壓中國促減碳
氣候特使柯瑞拒稱習「獨裁者」 與拜登、布林肯不同調

氣候特使柯瑞拒稱習「獨裁者」 與拜登、布林肯不同調
東協外長會議 布林肯再提台海和平：關切中方益發獨斷作為

東協外長會議 布林肯再提台海和平：關切中方益發獨斷作為

熱門新聞

中國外交部發言人毛寧。(取自中國外交部網站)

記者4問秦剛下落 中國外交部這樣回答

2023-07-17 14:57
根據最新統計，全美國有三分之一家庭是獨居，以大城市居多，紐約曼哈頓更高達一半的人獨居，專家稱這是令人震驚的改變。（美聯社）

全美三分之一家庭獨居創新高 學者：令人震驚的改變

2023-07-11 10:32
長島連環殺人案嫌犯霍伊爾曼(Rex Heuermann)。(取自RH Consultants & Associates網站)

長島連環殺人案嫌犯抓獲 59歲建築師拒認罪

2023-07-14 15:30
長島吉哥灘屍體懸案，歷經十多年終於偵破，破案關鍵是調查人員在吃剩的披薩中找到兇嫌的DNA與死者相符。（路透）

連環殺人案破案關鍵 發現他吃剩披薩DNA與死者身上相符

2023-07-15 10:15
拜登總統(右)與日本首相岸田文雄12日在北約峰會場邊密切互動。(路透)

美日聯合保台 日本卻對「參戰」這件事一直不點頭

2023-07-16 02:30
氣候多變，夾帶閃電的雷雨說來就來，專家建議閃電時，盡量用手機通訊，遠離大樹，待在乾燥室內，以保安全。(Getty Images)

防遭雷擊 暴風雨期間千萬不能「淋浴泡澡」

2023-07-12 06:02

超人氣

更多 >
中國外長成美國人的爹？分析：保不保秦剛 習陷兩難

中國外長成美國人的爹？分析：保不保秦剛 習陷兩難
記者4問秦剛下落 中國外交部這樣回答

記者4問秦剛下落 中國外交部這樣回答
17歲青少年為省錢假裝訂轉機機票 遭航空公司禁止搭機

17歲青少年為省錢假裝訂轉機機票 遭航空公司禁止搭機
去除蔬果殘留農藥 專業廚師教你這招

去除蔬果殘留農藥 專業廚師教你這招
機師降落前昏倒 女乘客「接手開飛機」驚險迫降 左機翼斷2截

機師降落前昏倒 女乘客「接手開飛機」驚險迫降 左機翼斷2截