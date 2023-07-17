柯瑞抵北京 重啟氣候談判 蘇利文呼籲全球 施壓中國促減碳

白宮國安顧問蘇利文16日電視受訪時指中國應該負起更多的世界減碳責任。(美聯社)

美國氣候特使柯瑞 (John Kerry)16日抵達北京，展開為期四天的行程，拜訪中方官員針對氣候變遷 深入交換意見；國家安全顧問蘇利文 (Jake Sullivan)16日則指出，中國不再能躲在自稱開發中國家的說法背後而不負責任；中國媒體則指出，最近美中高層互動頻仍，釋出兩國關係止跌走穩等三大訊號。

中官媒釋兩國止跌走穩3大訊號

蘇利文16日在有線電視新聞網(CNN)「美國國情」(State of the Union)節目，談到中國時表示，必須施壓中方，就減少排放、對抗氣候變遷，「採取重大、有實質動作」。

蘇利文：世界應向中國施壓

蘇利文指出，中國不能再躲在任何宣稱自己是開發中國家的說詞背後，應該要挑起該有的責任，而按巴黎氣候協定，中方的責任便是在既定的短期時程內，減少溫室氣體排放。

CNN主持人塔柏(Jake Tapper)指出，美國正面臨很多氣候相關危機，如強烈熱浪、重大洪水，而天災都肇因於氣候變遷；想對抗氣候變遷，焦點已放在中國及印度，其政策決定在未來數年至關重要。

蘇利文則對塔柏表示，全世界應加碼向中國施壓，要中國採取激烈得多的舉動，減少溫室氣體排放。

一個月內美連續3閣員訪中

柯瑞是繼國務卿布林肯、財政部長葉倫之後，近一個月第三位訪問中國的拜登政府內閣層級官員。

美氣候特使柯瑞16日抵達北京訪問，外界觀察能否重啟雙方氣候變遷與減碳的談判。(路透)

中國官方公眾號「長安街知事」發文表示，近期中美高層密集互動，此中釋出的訊息，首先在可預期兩國關係止跌走穩；布林肯先行來訪，確認中美同意落實習近平國家主席與美國總統拜登峇里島會晤達成的重要共識，有效管控分歧，推進對話，交流合作。葉倫踵續布林肯來訪，與中方經濟負責人會談坦誠、務實、深入，具建設性。

其次是解決全球重大挑戰，離不開中美合作；柯瑞出任氣候特使以來已三次訪中，他曾表示因應氣候變遷，離不開兩國真誠合作。

中媒稱美須選擇合作或衝突

「長安街知事」表示，最後在中美關係改善能否積極、持續，考驗美方誠意，原因在兩國關係陷入谷底後，美方雖喊話要與中方恢復高層談話熱線，卻不斷挑戰中方核心利益，罔顧中國的重大關切；在近期互動時，中方已重申核心利益和重大關切上的底線紅線、管控分歧和處理偶發事件的原則和精神，兩國關係未來是走向對話還是對抗、合作還是衝突，美方必須作出正確選擇。